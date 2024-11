Povinné zálohování PET lahví se nestihne podle plánu, přiznal poprvé ministr Petr Hladík

Výhrady k zákonu mají ODS, či STAN, ale také ministerstvo průmyslu a obchodu. Proti novince stojí také někteří zástupci obcí, odpadáři i firmy. Protestuje například Sdružení místních samospráv ČR, které zastupuje 2 500 obcí. Podle nich se naruší stávající funkční systém třídění a bude to zbytečné a drahé.

„Není to tak, že by proti návrhu stály všechny obce. Je mnoho starostů, kteří mi píší a podporují mě. Vznikla také speciální iniciativa starostů, kteří zálohování podporují. A je to win win pro všechny: pro přírodu, pro obce, pro cirkularitu a navíc to dává smysl také ekonomicky,“ uvedl v pořadu FLOW Hladík. Dodal, že zálohuje už šestnáct zemí z EU a od ledna se k nim přidají další, například Rakousko.

Jeho ministerstvo navrhlo, aby předpis nabyl účinnosti 1. ledna 2025. Zálohový systém se měl podle plánu spustit o rok později, tedy od ledna 2026. Podle kritiků se to však teď v lednu 2025 nestihne, na což upozornil například šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Zákon určitě nebude platit 1. ledna

„Zákon určitě nebude platit od 1. ledna 2025, to se nedá stihnout. Jestli to budeme zavádět do praxe od roku 2026, jak jsem plánoval, to je také k diskusi. Je však pravda, že budu muset nechat čas obchodníkům na přípravu, což jsem říkal od začátku. A to potrvá několik měsíců až rok,“ dodal Hladík s tím, že pro něj je priorita, aby se zákon schválil do konce jeho mandátu.

Zavedení systému bude státní kasu podle odhadů ministerstva stát přes pět a půl miliardy korun, provozní náklady pak budou 1,8 miliardy každý rok. Zatím se počítá se zálohou čtyři koruny.

Kolik z toho zaplatí spotřebitelé? Proč systém zavádět, když třídíme dobře? A jak Hladík hodnotí neúspěch ve své straně při nedávné volbě na jejího místopředsedu? Pusťte si rozhovor v pořadu FLOW