Přibývá lidí, kteří bydlí v garážích. Pětina Čechů má problém vyjít s výplatou. Sezení s nohou přes nohu nám může ublížit

Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu vzrostla průměrná nominální mzda meziročně o sedm procent na 45 412 korun. Po zohlednění inflace jde však o reálné meziroční navýšení jen o 4,6 procenta. Podle analytika trhu práce Tomáše Ervína Dombrovského ze společnosti Alma Career se stále nemáme stejně jako před inflací, ale blýská se na lepší časy.

„Letos nám po dlouhé době mzdy konečně reálně rostou a začínáme kompenzovat předchozí propady. Tempo růstu je slušné, ale v minulých dvou letech výrazně klesaly příjmy očištěné o inflaci. Zažili jsme naprosto bezprecedentní propad a převážná část lidí se má stále o něco hůře, než v roce 2021, tedy před nástupem velké inflace,“ uvedl v rozhovoru pro pořad FLOW Dombrovský.

V Česku roste stále počet lidí, kteří bydlí v nájmech. Letos je to podle dat ČSÚ už každá čtvrtá česká domácnost. Ještě v roce 2011 to byla necelá pětina (18,8 procenta). Důvodem je fakt, že si nemohou dovolit koupit vlastní bydlení kvůli stále rostoucím cenám nemovitostí. Zdvojnásobil se také za deset let počet lidí, kteří vyhledávají takzvané náhradní bydlení jako jsou chatky, nebo maringotky.

Podle dat Českého statistického úřadu se mezi lety 2011 a 2021 počet lidí žijících v náhradním bydlení vzrostl z 35 a půl tisíce lidí na více než 77 tisíc. „S cenami bytů nic neuděláme, ale chceme podpořit v projektech dostupné nájemní bydlení. Veškeré projekty, které připravujeme, tak děláme v koordinaci a ve spolupráci s byznysem – s developery a bankami. Naším partnerem jsou také obce,“ uvedl pro FLOW Jan Schneider, vrchní ředitel sekce strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení z ministerstva pro místní rozvoj a dodal, že stát sám o sobě nic nezmůže, roli hraje i byznys.

Nikdy by neuložil peníze do kryptoměn ani do AI. Akcie Nvidie nechávají investora Guye Spiera chladným. Největší investiční příležitosti současnosti vidí v Číně nebo v Indii, kde můžeme podle něj očekávat dlouhodobý růst. Nejlépe investované peníze jsou však podle něj do vzdělání, do rodiny a do zdraví.

Světoznámý finančník a investor Spier je známý také jako muž, který si vydražil charitativní večeři s Warrenem Buffettem. A tohle byla podle něj jedna z nejlepších investic v životě. „Hodně jsem se toho od něj naučil, byl to vždy můj idol a vzor,“ uvedl v rozhovoru pro FLOW Spier, který vystoupil také jako jeden z řečníků na investiční konferenci e15 SHIFTS.

Žádný pohyb není podle fyzioterapeutky Zuzany Čejkové špatný a nejlepší je zapojit ho do běžných denních činností. Autorka úspěšného instagramového profilu Fyziomluva o sobě tvrdí, že dělá „všechny ty fyzio věci trochu jinak“.

„Dřív jsem klientům ukázala efektivní cviky v rámci fyzioterapie, ale zjistila jsem, že je necvičí. Teď už jim třeba radím, aby si při čištění zubů ráno stoupli na jednu nohu a večer na druhou a chodili pěšky o stanici dál, než jsou zvyklí,“ uvedla Čejková v pořadu FLOW balance, který se věnuje tématům spojeným se zdravím. I takové malé změny v pohybových návycích ve výsledku podle Čejkové dělají zázraky.

Pokud se vám ráno nechce do práce, sevře se vám žaludek při představě, že vyřizujete další e-mail, případně se začnete vyhýbat kolegům, mohou to být příznaky začínajícího syndromu vyhoření. Jde o závažný problém, který by lidé neměli podceňovat. Podle psychoterapeuta z pražského Motio centra Jana Piskače, který byl hostem pořadu FLOW balance, je jím ohrožená pětina české populace.

„Je to obecně emoční a fyzické vyčerpání, které se projevuje kombinací příznaků. Mezi hlavní projevy patří extrémní vyčerpání a únava, ze které se nemůžeme dlouho vzpamatovat, snížení výkonnosti nebo depersonalizace, tedy jakési odpojení sama od sebe,“ tvrdí terapeut Piskač, který působí v pražském Motio centru a kromě jiného se zabývá právě syndromem vyhoření a jeho léčbou. Na téma vyhoření pořádá i workshopy pro firmy se svou společností 4B Consulting.