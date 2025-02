Znáte Uber? A co kdyby podobný model fungoval i pro kamionovou dopravu? Podnikatel a filantrop Martin Vohánka, zakladatel Eurowagu, chce se svým novým projektem zásadně změnit trh silniční nákladní přepravy. K jeho nové aplikaci chce do konce roku postupně připojit třetinu svých zákazníků.

Jeho cílem je přinést dopravcům platformu, která propojí všechny služby: od navigace po platby za palivo, mýto či pojištění.

„Je to, jako když máte iPhone – nejprve je tam pár aplikací a postupně přibývají další. Budujeme ekosystém, kde budou mít dopravci vše na jednom místě,“ vysvětluje Vohánka v rozhovoru pro FLOW.

Méně prázdných kamionů, méně emisí

Současný trh kamionové dopravy je podle něj zastaralý. Dopravní firmy využívají desítky různých systémů, mnoho věcí stále řeší papírově, a přitom ztrácejí efektivitu. Právě digitalizace a propojování dat by měly přinést úspory i ekologičtější provoz.

„Dnes devadesát procent dopravních firem v Evropě tvoří malé rodinné podniky s pár kamiony. Nemají čas ani prostředky investovat do digitalizace. My jim nabízíme řešení, které jim ušetří náklady a zvýší konkurenceschopnost,“ říká Vohánka.

Až třicet procent zákazníků Eurowagu by mělo do konce roku využívat novou platformu, do konce příštího roku pak až sedmdesát procent. Plně funkční by měla být do tří let – a právě v tomto horizontu Vohánka očekává, že se jeho projekt stane „Uberem pro kamiony“, tedy že bude propojení přepravců s volnými kapacitami probíhat plně automaticky. Kromě efektivity má nový model zásadně přispět k dekarbonizaci dopravy.

Co dalšího se v rozhovoru dozvíte:

Jak se daří přesvědčovat dopravce, aby přešli na novou platformu?

Kdy začne fungovat propojení přepravců a zákazníků v reálném čase?

Jaké profese v dopravě možná brzy zmizí?

Proč se Vohánka nebojí konkurence?

Jak hodnotí svůj vstup na londýnskou burzu?

Proč věnuje desítky milionů ročně na filantropii a jak si vybírá projekty, které podpoří?

Proč podle něj není dobré mít jako hlavní motor v podnikání peníze?

Pusťte si rozhovor FLOW s Martinem Vohánkou, kde jsme vše probrali podrobně.