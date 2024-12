Rozpočet se schodkem 241 miliard korun míří do finále. Miroslav Kalousek by ho však nedoporučil prezidentovi Petru Pavlovi podepsat stejně jako jeho ekonomický poradce David Marek. Podle Kalouska jde o bezprecedentní záležitost, kdy si vláda některé položky domyslela, aby jí to „vyšlo“.

Kalousek v rozhovoru ostře kritizoval současnou vládu i ministra financí Zbyňka Stanjuru za návrh rozpočtu, který považuje za bezprecedentní záležitost, protože jsou v něm nepravdivé údaje.

„Pro mě je výše deficitu nepřijatelná, ale to neznamená, že mám pravdu. Nelze však diskutovat o tom, že čísla v rozpočtu musejí být pravdivá. A tady se stalo něco, co nemá precedens. Aby to vládě takzvaně vyšlo a měla menší deficit než loni, tak tam napsala čísla, která nejsou pravdou. Všichni přece vědí, že třeba za emisní povolenky nemůžete dostat třicet miliard. Ale papír snese všechno,“ uvedl v pořadu FLOW Kalousek, který v minulosti působil ve dvou volebních obdobích jako ministr financí.

Díry za víc než 40 miliard

„Je to pro mě zklamání nejen politické, ale i lidské,“ dodal Kalousek v rozhovoru. Podle něj Českou republiku takový rozpočet poškozuje mnohem víc, než kdyby byla čísla přiznaná pravdivě.

Rozpočet se schodkem 241 miliard korun kritizuje také Národní rozpočtová rada vlády, která v něm vidí nejasnosti a díry za víc než 40 miliard korun. Podle Kalouskova odhadu je to ve skutečnosti ještě více.

Ministr financí Zbyněk Stanjura už dříve reagoval s tím, že jde o pouhé drobnosti, a přirovnal situaci k rodinnému 20tisícovému rozpočtu, kde chybí stovka.

Reforma zdravotnictví a školství: opuštěná a důležitá témata

Miroslav Kalousek letos na podzim po patnácti letech ukončil své členství v TOP 09: ve straně, kterou zakládal společně s Karlem Schwarzenbergem. Aktivní politiku podle svých slov nedělá už delší dobu a do října byl pouze řadový člen TOP 09. Od té chvíle se však spekuluje o tom, že založí novou stranu.

Kalousek téma odmítl komentovat a upozornil na to sám od sebe už před natáčením rozhovoru. Řekl však, že si nemyslí, že „bude mít nějakou svou stranu a ani to nikdy neplánoval“. Naznačil nicméně, že nějaká nová strana pravděpodobně brzy vznikne.

„Jsou tady opuštěná témata jako například podnikatelské prostředí, reforma zdravotnictví a zdravotního pojištění nebo nezbytná reforma školství. Jsou to témata, která je nutné řešit, a existuje tady silná společenská poptávka, aby se jich někdo ujal. A tam, kde existuje poptávka, přijde brzy i nabídka. Nějaká nová strana dle mého názoru jistě vznikne. To je vše, co vám k tomu můžu říct,“ uvedl ve FLOW Kalousek.

Co mu v návrhu rozpočtu nejvíc vadí? Jak to může podle něj poškodit Českou republiku? Co by následovalo, pokud by prezident rozpočet skutečně nepodepsal? A stýská se mu po aktivní politice?

Vše jsme podrobně probrali s Miroslavem Kalouskem v tomto videorozhovoru.