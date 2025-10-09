Stejná práce po škole až do důchodu? To je passé, je třeba změna vzdělávání, shodly se odbornice
Nutnost celoživotního vzdělávání a nízká efektivita českého školství „zadarmo“. To byla klíčová témata diskusního panelu Zpátky do lavic na zářijové konferenci Femme15, věnovanému vzdělávání. Odbornice se shodly mimo jiné na tom, že český systém není dostatečně efektivní. „Peníze házíme do kanálu,“ uvedla Denisa Hejlová z FSV UK.
„Jen 11 procent Čechů se průběžně vzdělává. I proto propadáme dezinformacím,“ varovala mentorka Linda Štucbartová. Tématem diskuse byla i nutnost proměny vzdělávacího systému v souvislosti s prodlužujícím se věkem dožití.
„Dnes musíme počítat s mnohem vyšším věkem dožití a s tím, že se bude měnit náš přístup k práci i k životu. Lidé se musí vzdělávat průběžně. Moc ráda bych tomu šla naproti a otevřela kratší doplňující kurzy pro naše absolventy,“ uvedla Hejlová, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci FSV UK a garantka oboru Strategická komunikace tamtéž.
Do školy i ve čtyřiceti? Musíme se vzdělávat, doba je jiná
Podobný pohled sdílela i Sandra Keyzlarová, business manažerka univerzity NEWTON University. Podle ní je klíčové změnit to, co a jak se ve školách učí.
„Ve škole se musíme učit víc schopnosti a dovednosti, nejen znalosti, jako to bylo dříve,“ shrnula hlavní směr vzdělávání pro 21. století. Umělá inteligence je podle ní úžasný nástroj, který je třeba využívat správně. I proto je důležité mít na školách odborníky, kteří se orientují v rychle se měnících trendech.
NEWTON University na tyto změny reaguje rozšiřováním nabídky profesních kurzů. „Rychle a pružně reagujeme na potřeby trhu i současné dění. V naší nabídce jsou i programy zaměřené na umělou inteligenci a souvisící témata,“ doplnila Keyzlarová.
V kontinuálním vzdělávání však Česká republika výrazně zaostává, upozornila na konferenci lektorka a mentorka Linda Štucbartová, viceprezidentka Česko-izraelské obchodní komory.
11 procent lidí se vzdělává v dospělosti, 40 procent nedokončí vysokou
„Pouze 11 procent české populace se průběžně vzdělává. Je to důvod, proč propadáme dezinformacím a proč je u nás tak nízká finanční gramotnost,“ uvedla alarmující čísla. Podle Denisy Hejlové je navíc český vzdělávací systém velmi neefektivní. Velká část lidí školy nedokončí – je jich podle statistik až 40 procent.
„Jsou to peníze vyhozené do kanálu,“ dodala Hejlová. Upozornila, že čeští zaměstnavatelé často vyžadují vysokoškolské vzdělání i v profesích, kde to není nutné. „Navíc chceme nejen bakaláře, ale i magistra,“ poznamenala.
V diskusním panelu na konferenci Femme15, která se konala 17. září v pražském Mánesu, diskutoval moderátor Jan Novotný se třemi specialistkami na vzdělávání o aktuálních trendech a problémech českého systému.
Mediálním partnerem konference byl také videopořad FLOW. Záznam diskusního panelu je k dispozici ve videu v tomto článku.