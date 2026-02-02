Aktualizováno: Nevídaný pád drahých kovů zadělal na silnější dolar a strach z výprodeje akcií
- Zlato a stříbro v pondělí pokračovaly v cenovém pádu.
- Mezi investory je citelná nervozita, dolar posiloval. Wall Street ale nakonec obavy setřásla a americké indexy končily seanci růstem.
- Bitcoin a další kryptoměny se jen těžce zvedají z víkendového brutálního pádu.
Zlato v pondělí navázalo na kolosální pád ze závěru minulého týdne. Na asijských trzích ráno odepisovalo dalších téměř devět procent a kleslo pod 4500 dolarů. Ještě dramatičtěji padla cena stříbra.
Zatímco koncem minulého týdne jeho cena přesahovala 120 dolarů, v pondělí se propadla pod 75 dolarů. Později drahé kovy část ztrát umazaly.
Za výprodejem stojí podle analytiků silnější dolar, snaha vybrat zisky po dlouhotrvajícím prudkém růstu a také rozhodnutí komoditní burzy CME zvýšit požadavky na pákové obchody. Tím se prodražuje obchodování s vypůjčenými penězi při spekulaci. Během uplynulých 12 měsíců cena zlata vzrostla o 65 procent, cena stříbra o 147 procent.
Turbulence na cenách komodit mezitím začaly mírně znervózňovat i zbylé části trhů. Nejde jen o bitcoin a krypto, které se pomalu oklepává z víkendového výprodeje.
Zlato jako zdroj nejistoty
„Trhy jsou nervózní. Vidíme široký výprodej napříč trhy v Asii, Evropě i ve Spojených státech. Nárůst volatility na zlatu i stříbru nutí investory ke snižování rizikovosti svých strategií,“ popisoval během pondělního dopoledne pro agenturu Bloomberg Ulrich Urbahn, hlavní stratég německé banky Berenberg.
Například ASML odepisovala kolem poledne tři procenta, nakonec obchodní den zakončila v zisku necelého procenta. O postupně lepšící se náladě burziánů svědčí pondělní posílení panevropského indexu STOXX600 o zhruba procento a jen mírně slabší oživení amerických akciových indexů. Během pondělního odpoledne se částečně zotavil i kurz bitcoinu, vyšplhal se nad 78 tisíc dolarů. To u pozitivněji naladěných traderů vzbuzuje naděje, že trhy mají ty největší otřesy alespoň prozatím za sebou.
Cenové pohyby v pondělí nicméně odrážely kromě nervozity nad pádem drahých také pochybností o udržitelnosti prudkého růstu cen drahých kovů také nejistotu kolem návratnosti miliardových investic do umělé inteligence, popisuje Bloomberg. Brzy bude o opodstatněnosti těchto obav jasněji. Tento týden oznámí své hospodářské výsledky více než stovka firem z indexu S&P 500 včetně technologických obrů Amazonu a Alphabetu.
Šance pro dolar?
Část analytiků soudí, že nyní by po delší době mohl dát vzpomenout dolar na postavení bezpečného přístavu v době nejistoty. Během pondělí posiloval dolarový index DXY o zhruba 0,7 procenta.
„Zásadnější podpora pro americkou měnu a zároveň rána pro drahé kovy přišla v pátek. Prezident do čela Fedu jmenoval poměrně konvenčního kandidáta Kevina Warshe. Ten přitom ještě začátkem minulého týdne rozhodně nepatřil k favoritům v boji o křeslo šéfa centrální banky,“ komentuje rozhodnutí portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.
„Trump svou volbou ukázal, že sází na poměrně ortodoxního hráče, který má předchozí zkušenosti s působením ve vedení Fedu. Pro trh je to vzkaz, že navzdory agresivní rétorice a řadě geopolitických eskapád šéf Bílého domu neusiluje o demontáž stávajícího měnového řádu,“ dodal Pfeiler.
„Warshova nominace byla pravděpodobně prvotním spouštěčem, ale sama o sobě neospravedlňuje takový rozsah poklesu cen drahých kovů. Nucené likvidace pozic a zvyšování marží vytvořily kaskádový efekt,“ míní hlavní analytik trhu ve společnosti KCM Tim Waterer, kterého cituje agentura Reuters. Waterer se rovněž domnívá, že Warshův přístup k měnové politice by byl spíše podpůrný pro dolar, a tedy nepříznivý pro zlato.
