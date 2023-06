Inflace pálí jen naoko, dovolenkářům nevadí ani desítky procent navíc | e15.cz

Není všechno zdaleka tak horké, jak se to uvaří. To platí i pro českou inflaci. Lidé halasně křičí, že chléb je drahý, zároveň mezitím už v potravinách online nakupují zájezdy a letenky. Tam přitom desítky procent navíc nevadí a cestovky hlásí pro letošek obdobnou porci byznysu jako před pandemií. A tehdy lidem skutečně nemohlo nic chybět. Ubikace jsou přecpané a o polovinu dražší obědová menu vyprodaná. Je to ale logické, lidé v inflačním prostředí utrácí, dokud na to mají. Ať si říká Česká národní banka, co chce. Pusťte si poslední část letní trilogie o bohatých Češích na dovolené.