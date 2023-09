Drahé hypotéky jsou spásou pro kupce bytů. Komu záleží na ceně, už vytáčí realitku | e15.cz

Známe tu nejvíc kacířskou větu všech dob. Neuvěřitelné množství Čechů ji používá s extrémní oblibou a prakticky stále. Její znění je následující: Na nákup bytu je zrovna blbá doba. Tato teze se v řadě rodin stala axiomem a lidé si ji předávají s úctou odpovídající rodinnému stříbru. Názor je to triviální, protože se dá v každém okamžiku podložit tím, či oním jednoduchým argumentem. Vždycky je něco příliš vysoko, anebo zase extrémně nízko na to, aby dávalo smysl se sebrat, prohlédnout si svůj vytipovaný byt a odpoledne si na něj sjednat hypotéku. Teď jsou zrovna přece drahé hypotéky, tak přece nebudeme kupovat byt, no ne, Máňo, počkáme na lepší časy!