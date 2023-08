Nový poplatek za předčasné splacení hypotéky je v ohrožení | e15.cz

Nové pravidlo pro předčasné splacení hypotéky, které by bankám umožnilo žádat po klientovi až dvě procenta z nesplacené jistiny, pravděpodobně změní Poslanecká sněmovna. Řekl to ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který úpravu zákona o spotřebitelském úvěru před prázdninami navrhl vládě. Už tehdy ji spolu s opozicí kritizovaly i některé koaliční strany. U průměrné třímilionové hypotéky by poplatek mohl dosáhnout 60 tisíc korun.

„Jsem připraven debatovat o tom, zda jsou dvě procenta správná úroveň a jestli má být horní mez tohoto poplatku pro klienta stanovena procentem, nebo pevnou částkou,“ uvedl tento týden na jednání sněmovního rozpočtového výboru Stanjura. Dodal, že se pokusí nalézt takové řešení, které by podpořila i část zákonodárců ANO a SPD.

Šéf sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele Patrik Nacher (ANO) kritizuje mimo jiné to, že kabinet změnu zahrnul do předlohy upravující spoření na stáří. „Poplatek za předčasně splacenou hypotéku je propašovaný do jedné z částí balíku změn, o nichž koalice hovoří jako o důchodové reformě. Politicky i komunikačně směrem k veřejnosti je to nešťastné, lidé v tom musejí mít zmatek,“ míní Nacher. Poslanec navíc nevidí k zavádění nového poplatku důvod, protože nyní mají podle něj banky rekordní zisky.

Podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka se vláda nechala zválcovat lobbisty. „Chápal bych, kdyby se v době mimořádně nevýhodných hypoték snažila pomáhat občanům. Místo toho je ale hodlá zatěžovat dalšími poplatky,“ řekl.

Proti původnímu návrhu Stanjury jsou Piráti. Tvrdí, že na jarním jednání vlády byli jediní, kteří úpravu nepodpořili. „O hypotékách se ještě povede diskuse, jejím cílem bude přijatelné řešení pro existující i budoucí hypotéky,“ ujistil na jednání rozpočtového výboru předseda pirátských poslanců Jakub Michálek.

Pochybnosti o tom, zda je zavedení nového poplatku i jeho parametry správným krokem, má také TOP 09 a STAN. „Určitě o tom budeme chtít v rámci koalice debatovat,“ uvedl šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

Předloha z dílny ministerstva financí by umožnila bankám žádat po klientovi v případě, že hypotéku splácí za jiných než zákonem vymezených podmínek, poplatek do dvou procent nesplacené jistiny. Zachovává však dosavadní právo každý rok splatit 25 procent původní jistiny úvěru zdarma za jakýchkoliv podmínek.

Současné znění zákona stanoví, že banka poskytující hypotéku má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí z důvodu předčasného splacením vzniknou. Podle rezortu financí je problém v tom, že banky tyto poplatky účtovaly rozdílně. Kvůli způsobu výpočtu proto některým udělila ČNB pokutu. Nově by centrální banka kontrolovala správnost výpočtu poplatku podle upravených pravidel.

„Cílem zákonné úpravy je nastavit jasná pravidla pro předčasné splácení hypoték, která odstraní dosavadní nejasnosti a zlepší postavení všech zájemců o hypotéku, popřípadě o jiný spotřebitelský úvěr na bydlení," argumentuje mluvčí rezortu financí Filip Běhal.