Banky začaly bojovat o klienty, vynáší humánnější sazby | e15.cz

Jen mírně nad pět procent. I za takový úrok se dal na počátku letošního září sjednat na tuzemských bankovních přepážkách hypoteční úvěr. Čtvrtým měsícem za sebou totiž domácí finanční ústavy zlevňují hypotéky a některé neváhají spolu s koncem léta vynést v rámci boje o klienty atraktivní slevy. O revoluci však zatím nejde, průměrná sazba z úvěru na bydlení se totiž na startu nového školního roku ustálila na cifře 6,1 procenta. Hovoří o tom zářijový Swiss Life Hypoindex. Je to o bezmála desetinu procenta méně než v srpnu, intenzivnější průlom do láce hypoték přinese až Česká národní banka.

„Hypotéky od května zlevnily již o téměř čtvrt procentního bodu. Po skončení prázdnin některé banky přistoupily k tradičním podzimním slevám na úrokových sazbách hypoték a to se samozřejmě projevilo i na Swiss Life Hypoindexu,“ uvádí Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select. Jde podle něho ovšem primárně o časově omezené akční nabídky.

„Základní sazby hypotečních úvěrů v bankách zůstávají na stejné úrovni, stejně jako základní sazba ČNB. A tak se průměrná nabídková sazba stále drží nad šesti procenty,“ dodává Sýkora s tím, že u vybraných bank lze sjednat hypotéku i se sazbou nižší téměř o celý procentní bod.

Nejvýrazněji přitom zlevnily hypotéky s tříletou fixací, které momentálně považují experti pro zájemce o úvěr za nejvhodnější. „S výhledem poklesu úrokových sazeb bych volil kratší fixaci, ideálně tříletou, kdy při refixaci klient dosáhne v té době už na pravděpodobně výhodnější úrokové sazby,“ soudí obchodní ředitel Partners Jan Brejl.

Tyto sazby podle společnosti Swiss Life Select začátkem září ukazují v průměru o 0,15 procentního bodu méně než na počátku srpna. „V horizontu tří let by měly být sazby výrazně nižší než nyní,“ soudí i partner společnosti Feira Real Estate Vlastimil Šedivý. Příští rok by měl být podle něho rokem jejich postupného snižování. „Ke konci roku 2024 je předpoklad jejich výše na úrovni tří až čtyř procent,“ dodává Šedivý.

Klíčová pro láci hypoték bude až úroková politika České národní banky. Ještě počátkem léta přitom trh očekával relativně prudký sestup sazeb a potenciálně až jejich trojí snížení ještě do konce letošního roku. Do konce prázdniny se nicméně tržní sázky na vývoj sazeb omezily na letos zřejmě pouze jediné snížení sazeb v závěru roku. Tomu odpovídá i rétorika centrálních bankéřů, kteří trh začali připravovat na to, že počátek éry uvolňování měnové politiky, tedy první sazbový škrt, může přijít až na počátku příštího roku.

„Pro další vývoj hypotečního trhu je samozřejmě dobrou zprávou, že banky začínají pomalu snižovat úrokové sazby. Naopak špatnou zprávou může být, že se pravděpodobně zastaví nebo i otočí dosavadní trend klesajících cen nemovitostí,“ zdůrazňuje Sýkora. Tomu podle analytika nahrává krom pozvolného snižování úrokových sazeb hypoték primárně spíše zamrzlé tempo výstavby nových bytů. Další snižování sazeb bude záležet na vývoji inflace.

„V případě, že dojde k výraznému poklesu inflace v příštím roce, základní úroková sazba by na konci roku mohla klesnout na mnohem přijatelnější úroveň pro hypoteční úvěry,“ domnívá se Sýkora.

Hypoteční trh mezitím během prázdnin opět zvolnil. Jak uvádějí poslední srpnové údaje ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor, banky a stavební spořitelny poskytly v červenci hypoteční úvěry za 11,4 miliardy korun, což je proti červnu pokles o 18 procent. Oproti červenci minulého roku to znamená čtyřprocentní pokles.

„Objem poskytnutých hypoték se v červenci sice propadl dvouciferným tempem, pokud bychom však zohlednili tradiční sezonnost, objem poskytnutých hypoték pokračoval v mírném růstu jako předešlý měsíc,“ počítá nicméně hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Meziroční propad se podle něho výrazně snížil a po roce a půl již není dvouciferný. „Jde to však na vrub efektu nižší srovnávací základny, jelikož od července minulého roku začal hypoteční trh citelněji zamrzat,“ dodal Seidler.