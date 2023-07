Zdivočelá Wall Street vydělala majlant a vábí naivky. Nastal čas přesměrovat peníze | e15.cz

Wall Street dokázala od ledna vydělat téměř dvacet procent a drobní investoři se začali logicky probouzet. Protože co dokáže spolehlivě přesvědčit malé hráče k tomu, aby naskočili na trh? Je to samozřejmě bezprostředně zažitá, intenzivní růstová vlna na trhu. Pochopitelně by naše malé investory nic takového zlákat nemělo, realita ale nebyla po staletí jiná. Ani Wall Street není prostinká a automatická továrna na peníze, kam z jedné strany investor strčí tisícovku a po roce mu na druhé straně vypadnou dvě. Ano, nevydělat na Wall Street je pro průměrně příčetného hráče důvod k intenzivní sebereflexi. Otázkou ale zůstává, zda kupovat tamní akcie zrovna teď a za situace, kdy je ikonický index S&P 500 jen několik procent od svého historického maxima ze sklonku roku 2021.