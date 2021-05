Klára Long Slámová oznámila kandidaturu na prezidentku | E15.cz

Do prezidentských voleb, které se budou v Česku konat v lednu 2023, se přihlásila advokátka Klára Long Slámová. Uvedla to v rozhovoru pro server Novinky. „Chci pokračovat v tom, co dělám dvacet let. Nejen pomáhat lidem, ale ukázat jim, že mnoho věcí lze docílit dialogem,“ uvádí Slámová v rozhovoru.