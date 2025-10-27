Babiš u Pavla: Jednání o vládě pokračují. Nejprve koaliční smlouva, pak jména
Prezident Petr Pavel dostane programové prohlášení vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů k dispozici, až bude hotové. Po pondělní ranní schůzce s prezidentem to novinářům řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Hlavu státu na více než hodinovém jednání na Pražském hradě informoval o vývoji rozhovorů o vzniku nové vlády. Babiš odmítl říct, zda ho Pavel pověřil sestavením kabinetu, je to podle něj kompetence prezidenta, který se v pondělí chystá vyjádřit.
ANO, SPD a Motoristé podle Babiše nyní budou dál jednat o textu koaliční smlouvy a programového prohlášení. Teprve po dokončení obou dokumentů se chystá Babiš předložit prezidentovi návrh na personální obsazení vlády. Pavel podle předsedy ANO bude chtít pravděpodobně se všemi uchazeči jednotlivě mluvit.
Babiš řekl, že Pavla informoval o vývoji jednání. ANO, SPD a Motoristé se nejprve po sněmovních volbách domluvili na rozdělení ministerských postů, v posledním týdnu se věnovali programovým otázkám. „Znovu zasedneme ve středu a budeme pokračovat v jednání o programovém prohlášení,“ uvedl Babiš. Asi dva nebo tři rozpory v programu mezi stranami zůstávají a je nutné si je vysvětlit, řekl.
Program ještě není hotový
Pavel dostane dokument k dispozici, až bude hotový, dodal Babiš. Dnes prezidenta informoval mimo jiné o programových prioritách budoucí vlády v oblasti zahraniční politiky. „Pan prezident byl myslím spokojený,“ řekl. Pavel v nedávném prohlášení zdůraznil, že program nové vlády by měl klást důraz na české zakotvení v EU, zahraniční politiku zaměřenou na lidská práva či členství v NATO.
Pravděpodobný budoucí premiér dnes také uvedl, že se nezruší ministerstvo pro místní rozvoj, o čemž před volbami mluvilo hnutí ANO, představit si to za určitých podmínek byli schopní i Motoristé. SPD by úřad raději ponechala a reformovala. „My jsme jasně říkali, že pokud budeme mít jednobarevnou vládu, a ne koaliční, tak si umíme představit, že to ministerstvo se rozdělí mezi další resorty. Jelikož nemáme jednobarevnou vládu, tak je jasné, že to ministerstvo musí fungovat,“ řekl. Resort se podle něj musí dát do pořádku.
Personální obsazení ministerstev Babiš navrhne hlavě státu ve chvíli, kdy vznikající vláda dopracuje programové prohlášení i koaliční smlouvu a ve Sněmovně se spustí jednání o státním rozpočtu na příští rok. „Potom pan prezident asi bude chtít s každým tím kandidátem mluvit a potom se uvidí, jak to všechno dopadne,“ uvedl.
Babiš odmítl komentovat, zda dostal dnes od Pavla pověření jednat o sestavení kabinetu. „Ohledně pověření se prezident vyjádří dnes, já se k tomu nechci vyjadřovat, je to jeho role, jeho kompetence,“ uvedl. Pověření prezidentem k sestavení kabinetu je v Česku zvykem, ústava počítá až se jmenováním předsedy vlády.