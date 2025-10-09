Babiš u Pavla: vláda až po plánu, prezident chce záruky směřování Česka
Prezident Petr Pavel ve čtvrtek při dopoledním jednání s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem zdůraznil, že proces vzniku vlády není možné uspěchat i vzhledem k ústavní a legislativní proceduře. Pavel to dnes uvedl na webu. Babiše prezident požádal, aby ho s předstihem seznámil s prioritami a směřováním budoucí možné vlády, s návrhem rozdělení resortů a možných ministrů.
Pavel je připraven s nominanty na členy vlády jednat o jejich prioritách a postojích. Podobně dříve postupoval i bývalý prezident Miloš Zeman. Babiš vyjednává o možné koalici s hnutím SPD a s Motoristy. Další politické subjekty i podle Hradu neavizují zájem účastnit se rozhovorů nebo konzultací.
Při procesu vzniku vlády bude pro Pavla klíčové zachování zakotvení Česka v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO), přičemž zahraniční politika má být v souladu s mezinárodním právem a klást důraz na lidskou důstojnost a lidská práva.
Dalším zásadním principem je podle hlavy státu podpora institucí demokratického státu. Konkrétně zmínil nezávislost médií veřejné služby, autonomii vysokých škol a svobodného vzdělávání, nezávislost justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek, ale i dalších státních orgánů.
Sledovat tyto principy chce prezident v koaliční smlouvě, v rozdělení ministerstev a v jejich personálním obsazení i v nastavení vládních programových priorit.
Premiéra hodlá hlava státu jmenovat nejdříve po skončení ustavující schůze Sněmovny. Přihlédnout chce právě k předcházejícím personálním konzultacím a k programovým dokumentům budoucí koalice. Prezident svolal zasedání nové Sněmovny na 3. listopadu.
Babiš dnes po zhruba 75minutovém setkání na Pražském hradě řekl, že vyjednávání o možné koalici jde relativně dobře, ještě ale není hotovo. Zopakoval, že v pátek by mělo být jasno o rozdělení resortů.
VIDEO: Andrej Babiš po schůzce u Petra Pavla