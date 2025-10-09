Předplatné

Babiš u Pavla: vláda až po plánu, prezident chce záruky směřování Česka

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu hnutí ANO Andreje Babiše (9. 10. 2025)

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu hnutí ANO Andreje Babiše (9. 10. 2025) Zdroj: KPR/Zuzana Bönisch

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek při dopoledním jednání s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem zdůraznil, že proces vzniku vlády není možné uspěchat i vzhledem k ústavní a legislativní proceduře. Pavel to dnes uvedl na webu. Babiše prezident požádal, aby ho s předstihem seznámil s prioritami a směřováním budoucí možné vlády, s návrhem rozdělení resortů a možných ministrů.

Pavel je připraven s nominanty na členy vlády jednat o jejich prioritách a postojích. Podobně dříve postupoval i bývalý prezident Miloš Zeman. Babiš vyjednává o možné koalici s hnutím SPD a s Motoristy. Další politické subjekty i podle Hradu neavizují zájem účastnit se rozhovorů nebo konzultací.

Při procesu vzniku vlády bude pro Pavla klíčové zachování zakotvení Česka v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO), přičemž zahraniční politika má být v souladu s mezinárodním právem a klást důraz na lidskou důstojnost a lidská práva.

Dalším zásadním principem je podle hlavy státu podpora institucí demokratického státu. Konkrétně zmínil nezávislost médií veřejné služby, autonomii vysokých škol a svobodného vzdělávání, nezávislost justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek, ale i dalších státních orgánů.

Sledovat tyto principy chce prezident v koaliční smlouvě, v rozdělení ministerstev a v jejich personálním obsazení i v nastavení vládních programových priorit.

Premiéra hodlá hlava státu jmenovat nejdříve po skončení ustavující schůze Sněmovny. Přihlédnout chce právě k předcházejícím personálním konzultacím a k programovým dokumentům budoucí koalice. Prezident svolal zasedání nové Sněmovny na 3. listopadu.

Babiš dnes po zhruba 75minutovém setkání na Pražském hradě řekl, že vyjednávání o možné koalici jde relativně dobře, ještě ale není hotovo. Zopakoval, že v pátek by mělo být jasno o rozdělení resortů.

