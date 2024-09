Kdo je vítězem voleb?

Je to jednoznačně hnutí ANO, ale tentokrát ne pouze na mandáty, ale i na hejtmanské posty, kterých získá více než před čtyřmi lety.

V Moravskoslezském a Karlovarském kraji může ANO navíc vládnout bez koaličních partnerů. Kde jinde ještě dosáhne na krajskou koalici?

Obecně ve všech krajích, kde společně s hnutím SPD a koalicí Stačilo! dá dohromady potřebnou většinu. ANO bude mít zájem o co nejvyšší počet hejtmanů, takže bude vůči koaličním partnerům ochotné udělat určité ústupky.

Hnutí ANO se nikdy moc nedařilo v senátních volbách, letos ale v prvním kole zaznamenalo značné úspěchy. Čemu to připisujete?

Je to zejména projev protestních hlasů. Jejich kandidáty do senátu volili i lidé, kteří by toto hnutí za normálních okolností nevolili. Lidé tím vládě vrátili neschopnost řešit důležité hospodářské otázky, což bylo pro mnoho lidí motivací, proč volit právě ANO.

Výsledky krajských voleb Vyberte kraj Všechny kraje Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj ANO 292 background:#3c2775; 35,39 % 842 680 hlasů ODS 54 background:#2585d6; 5,88 % 140 046 hlasů STAN 38 background:#84C4F0; 5,47 % 130 347 hlasů KDU + ODS + TOP 09 31 background:#747989; 5,50 % 131 058 hlasů Účast 33 % Sečteno 100 % Kompletní výsledky

Na druhé straně spektra jsou Piráti, pro které byly volby dalším z řady neúspěchů. Z 91 krajských mandátů jim zůstaly pouhé tři. Co za tím stojí?

Jsou to zejména dvě věci. Jednak dlouhodobý trend úpadku a také celková změna obrazu strany. Piráti se původně profilovali jako protisystémová, rebelská strana bojující proti korupci. To už nyní nejsou. Z jejich řad také odešli lidé s rozumnými programovými návrhy. Definitivní ránou pro ně pak byla zpackaná digitalizace, kdy se ukázalo, že jejich nejsilnější zbraň, na které strana stavěla, je jen propracované PR.

Proč neuspěl v senátních volbách Dominik Hašek? Přestože je to známá tvář, nepodařilo se mu postoupit ani do druhého kola.

U něj vidím jako zásadní problém, že je až příliš názorově vyhraněný. A zvláště v senátních volbách lidé nemají rádi extrémy. Hašek je sice úspěšných sportovec, v ostatních odvětvích, jako například v jeho podnikání, se mu však příliš nedařilo. Ve svém volebním obvodu měl proti sobě navíc dva silné kandidáty, senátora Zdeňka Hrabu, kterého podporuje široký okruh lidí, a Helenu Válkovou z hnutí ANO, která také jede na protestní vlně.

Do druhého kola senátních voleb nepostoupil ani pirátský kandidát Lukáš Wagenknecht, který svůj mandát obhajoval. Co stojí za jeho neúspěchem?

Jeho před šesti lety dostala na vrchol podpora Pirátů spojená s kritikou poměrů a zejména bojem proti korupci. Naopak nyní, když se jim nedaří, se Wagenknecht spojil s jejich celkovým úpadkem.

Jak ve finále ovlivnily volby povodně?

Nakonec to nebude tak dramatické. Nelze vyloučit, že bude podána nějaká žaloba, ale celkově účast v zasažených regionech nebyla výrazně nižší. Větším problémem jsou vyloučené lokality, kde je volební účast nízká dlouhodobě. Samozřejmě povodně jsou jednou ze zajímavých otázek letošních voleb, ale na popularitě jednotlivých stran se jejich vlivem ve výsledku nic nezměnilo.

VIDEO: Vedení hnutí ANO k výsledkům voleb