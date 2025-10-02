Předplatné

Prezident Pavel zahájí povolební konzultace v neděli

Petr Pavel

Petr Pavel Zdroj: ČTK / Kancelář prezidenta republiky/Zuzana Bönisch

ČTK
ČTK
Diskuze (0)

Prezident Petr Pavel zahájí úvodní povolební konzultace s předsedy stran a hnutí v neděli, možná i v pondělí. Oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Na Pražském hradě se budou scházet postupně podle výsledků pátečních a sobotních voleb, přičemž pozvání obdrží lídři stran, které se dostanou do Poslanecké sněmovny.

V pondělí se jednání uskuteční v případě, že se do dolní parlamentní komory dostane větší počet stran. V neděli má hlava státu po schůzkách v plánu tiskovou konferenci.

České televizi prezident řekl, že se do vyjednávání o nové vládě chce aktivně zapojit. „Proto hned v neděli ráno začnu první konzultační schůzky se všemi předsedy stran, které se dostanou do Poslanecké sněmovny. Předpokládám, že by nám na to mohla stačit neděle a pondělí,“ uvedl. Podle průzkumů má šanci se do Sněmovny dostat sedm stran.

Pavel v srpnovém rozhovoru řekl, že je připraven neprotahovat proces sestavování vlády a neklást předběžné podmínky. Domnívá se, že nový kabinet vznikne poměrně brzy, alespoň takový má dojem z prohlášení představitelů nejsilnějších stran. Už dříve vyjádřil prezident přesvědčení, že v budoucí vládě by v zahraniční a bezpečnostní politice neměly mít slovo subjekty, které chtějí vystoupit z Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO).

V pondělí hlava státu jednala s předsedou opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem. Požádala ho mimo jiné o vyjasnění, jak dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by po volbách měl sestavovat vládu. Část právníků se shodne v tom, že legislativa vylučuje, aby Babiš, pokud se nezbaví Agrofertu, byl premiérem. Babiš sdělil, že Pavla ujistil, že dostojí českým i evropským zákonům, pokud by ANO skládalo vládu.

Hrad tehdy také uvedl, že prezident do voleb neplánuje žádné další jednání s předsedy stran.

Začít diskuzi

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2025

V roce 2025 se v ČR konají volby do Poslanecké sněmovny. Projděte si klíčová témata, mezi které patří aktuální volební průzkumy, termín a čas voleb, strany, kandidáty, postup ve volební místnosti a volební systém ČR pro parlamentní volby 2025 (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu):

Termín, strany a systém Kandidáti a kandidátky Kalkulačka Volební průzkumy Voličský průkaz Jak volit? Volby ze zahraničí Volební místnosti Kroužkování a preferenční hlasy Volební lístky Volební komise Volební účast Program STAN Program Piráti Program ANO Program SPOLU

Doporučujeme

Články z jiných titulů