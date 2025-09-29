Předplatné

Pavel tlačí na Babiše kvůli Agrofertu. Prezident chce jasno před povolebním vyjednáváním

Prezident Pavel se setkal s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem

Prezident Pavel se setkal s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem Zdroj: Tomáš Fongus, web Pražského hradu

ČTK
ČTK
Prezident Petr Pavel se těsně před volbami sešel s lídrem hnutí ANO Andrejem Babišem. Tématem byla otázka střetu zájmů v souvislosti s Agrofertem i expremiérovy plány pro případné sestavování vlády. Na webu to dnes oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Babiš hlavu státu ujistil, že je připraven dostát českým i evropským zákonům, a předal mu také dokumenty ke kauze Čapí hnízdo.

Pavel do voleb, které se uskuteční v pátek a sobotu, neplánuje žádné další jednání s předsedy stran. O chystané schůzce s Babišem informoval prezident zhruba před dvěma týdny, termín ale nechtěla ani jedna ze stran odkrýt.

Část právníků se shodne v tom, že legislativa vylučuje, aby Babiš, pokud se nezbaví Agrofertu, byl premiérem. „Pana prezidenta jsem ujistil, že dostojím jak českým, tak evropským zákonům a v případě, že nám lidé dají důvěru a budeme skládat vládu, tak údajný střet zájmů určitě problémem nebude," uvedl dnes bývalý předseda vlády.

Hlava státu se podle Hradu dotazovala Babiše také na to, jak se expremiér staví k možnému vydání v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Vrchní soud v Praze zrušil na konci června rozsudek, kterým pražský městský soud loni v únoru Babiše osvobodil. Konstatoval, že v jednotlivých krocích v případu spatřuje znaky trestných činů. Městský soud se bude případem muset znovu zabývat, odvolací senát ho svým právním názorem zavázal. Sněmovna by Babiše musela případně znovu zbavit poslanecké imunity.

Babiš považuje kauzu za účelovou

„K Čapímu hnízdu jsem předal panu prezidentovi veškeré dokumenty, aby si mohl udělat obrázek o účelovosti celé kauzy," řekl ČTK Babiš.

Pavel se podle prezidentské kanceláře zajímal také o Babišovy zvažované kroky v případě volebního vítězství a o to, kde bude hledat podporu pro případný kabinet. „Panu prezidentovi jsem také řekl, že naším cílem je jednobarevná vláda s co možná nejsilnějším a ideálně většinovým mandátem," dodal Babiš.

Hnutí ANO dlouhodobě vylučuje spolupráci se subjekty současné vládní koalice, tedy Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a hnutím STAN, a také s Piráty. V průzkumech se na třetím či čtvrtém místě umisťuje SPD, která kandiduje s Trikolorou, Svobodnými a PRO. Šanci dostat se do dolní parlamentní komory podle průzkumů mají také Stačilo! a Motoristé sobě.

