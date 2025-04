Babišovi by podpora SPD k většině nestačila, ukazuje nový průzkum

Volby by podle modelu agentury STEM vyhrálo hnutí ANO s 31,6 procenta hlasů, následuje koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a lidovci s 19,9 procenta a hnutí STAN s 11,9 procenta. Do Sněmovny by prošli také SPD, Piráti, Motoristé sobě a Stačilo! Proti modelu z předchozího týdne se čísla téměř nezměnila. Model z průzkumu na přelomu března a dubna v neděli zveřejnila televize CNN Prima News.