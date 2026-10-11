Předplatné

Koaliční kalkulačka 2026: Kdo sestaví vedení Brna? Vyzkoušejte možné scénáře

Magistrát města Brna

Magistrát města Brna Zdroj: Radim Strachoň / MFDNES + LN / Profimedia

sil , frz
Diskuze (0)
  • V moravské metropoli jsou hlasy sečteny a politická uskupení rozehrávají jednání o budoucí radniční koalici.
  • Které strany dají dohromady potřebnou většinu 28 mandátů a kdo usedne do primátorského křesla?
  • Vyzkoušejte si různé varianty v naší interaktivní kalkulačce.

Koaliční kalkulačka pro Brno

Brněnské zastupitelstvo tvoří 55 křesel. K ovládnutí magistrátu a získání nadpoloviční většiny je nutné složit koalici o počtu minimálně 28 hlasů.

Jasným vítězem komunálních voleb v Brně se stala koalice Lidovců a Starostů, která drží 18 mandátů. Druzí obhájci z ODS, TOP 09 a nezávislých mají 13 křesel a hnutí ANO obsadí 11 míst. Do vyjednávání mohou promluvit i menší subjekty: Zelené Brno (6 mandátů), Piráti a Fakt Brno TU! (4 mandáty) a uskupení Za Lužánky (3 mandáty). Kdo s kým může vládnout?

Koaliční kalkulačka Brna

Vyberte strany a sledujte, zda koalice dosáhne většiny v 55členném zastupitelstvu.

Vizualizace brněnského zastupitelstvaKaždá stylizovaná postava představuje jeden mandát.
0 / 55 mandátů
Do většiny chybí 28 mandátů
Většina: 28

Sledujte povolební vyjednávání živě

Jaká koalice se na brněnském magistrátu nakonec domluví a kdo získá post primátora? Veškeré důležité informace a aktuální dění pro vás od nedělního rána sledujeme minutu po minutě.

🔴 Sledujte ONLINE přenos z povolebního vyjednávání.

Zajímá vás i situace v hlavním městě? Vyzkoušejte si koaliční kalkulačku pro Prahu.

Začít diskuzi

Komunální volby 2026

V roce 2026 se v Česku uskuteční komunální volby, tedy volby do zastupitelstev obcí. Přinášíme přehled důležitých informací, mezi které patří termín a čas voleb, specifika komunálních voleb v Praze a dalších velkých městech, volební průzkumy, kandidáti a pravidla hlasování. Nechybí ani informace o tom, jak často se konají komunální volby, jak fungují volby do obecního zastupitelstva a kde sledovat výsledky voleb 2026 online (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu).

Termín voleb

Křížkování

Volba starosty a primátora

Jak kandidovat do zastupitelstva

Voličský průkaz

Volební komise

Komunální volby v Praze

Kandidáti na primátora Prahy

Kde volit podle adresy

Otevírací doba volebních místností

Kandidátky do zastupitelstva

Výsledky komunálních voleb

Doporučujeme

Články z jiných titulů