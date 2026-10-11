Koaliční kalkulačka 2026: Kdo sestaví vedení Brna? Vyzkoušejte možné scénáře
- V moravské metropoli jsou hlasy sečteny a politická uskupení rozehrávají jednání o budoucí radniční koalici.
- Které strany dají dohromady potřebnou většinu 28 mandátů a kdo usedne do primátorského křesla?
- Vyzkoušejte si různé varianty v naší interaktivní kalkulačce.
Koaliční kalkulačka pro Brno
Brněnské zastupitelstvo tvoří 55 křesel. K ovládnutí magistrátu a získání nadpoloviční většiny je nutné složit koalici o počtu minimálně 28 hlasů.
Jasným vítězem komunálních voleb v Brně se stala koalice Lidovců a Starostů, která drží 18 mandátů. Druzí obhájci z ODS, TOP 09 a nezávislých mají 13 křesel a hnutí ANO obsadí 11 míst. Do vyjednávání mohou promluvit i menší subjekty: Zelené Brno (6 mandátů), Piráti a Fakt Brno TU! (4 mandáty) a uskupení Za Lužánky (3 mandáty). Kdo s kým může vládnout?
Koaliční kalkulačka Brna
Vyberte strany a sledujte, zda koalice dosáhne většiny v 55členném zastupitelstvu.
Sledujte povolební vyjednávání živě
Jaká koalice se na brněnském magistrátu nakonec domluví a kdo získá post primátora? Veškeré důležité informace a aktuální dění pro vás od nedělního rána sledujeme minutu po minutě.
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Zajímá vás i situace v hlavním městě? Vyzkoušejte si koaliční kalkulačku pro Prahu.