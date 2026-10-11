Koaliční kalkulačka 2026: Kdo sestaví vedení Prahy? Vyzkoušejte možné scénáře
- Sčítání hlasů skončilo a v hlavním městě odstartovala další fáze komunálních voleb – hledání koaličních partnerů.
- Které strany dokážou složit vládnoucí koalici v Praze a kdo nakonec usedne do primátorského křesla?
- Vyzkoušejte si možné scénáře v naší interaktivní kalkulačce a sledujte průběh vyjednávání.
Rozložení sil na magistrátu v Praze nabízí hned několik početních možností, jak složit stabilní většinu v zastupitelstvu.
Koaliční kalkulačka pro Prahu
Zastupitelstvo hlavního města má celkem 65 členů. K získání nadpoloviční většiny a zvolení primátora je tedy potřeba alespoň 33 hlasů.
Komunální volby 2026 přinesly velmi těsný výsledek. Vítězné hnutí STAN i druhá koalice ODS a TOP 09 (SPOLU pro Prahu) disponují shodně 17 mandáty. Třetí Praha sobě drží 13 křesel, ANO jich má 11 a Piráti 7. Naklikejte si v kalkulačce strany, které by podle vás měly vládnout, a zjistěte, zda dají dohromady potřebnou třiatřicítku.
Koaliční kalkulačka Prahy
Vyberte strany a sledujte, zda koalice dosáhne většiny v 65členném zastupitelstvu.
Sledujte povolební vyjednávání živě
Jaká koalice se nakonec v Praze skutečně domluví a kdo získá post primátora? Veškeré důležité informace týkající se voleb 2026 pro vás od nedělního rána sledujeme minutu po minutě.
🔴 Sledujte ONLINE přenos z povolebního vyjednávání.