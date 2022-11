Mladí kreativci by měli jít místo do reklamky pracovat k nám, říká Kalužíková z Kauflandu | E15.cz

Petra Kalužíková je šéfkou marketingu Kaufland ČR v podcastu ze série Workspace15 mluví třeba o tom, proč by měli mladí lidé dát přednost práci v Kauflandu před reklamními agenturami a co výjimečného jim firma může nabídnout.

„Jsme sexy zaměstnavatel,″ říká Petra. „Velikost a zázemí firmy nám dávají možnost velkoryse investovat do rozvoje a podpořit projekty, které vidí dál než za první roh. To k nám přivádí schopné lidi – i takové, kteří možná původně mířili do startupů, ale nedostali v nich takové podmínky,“ dodává. Poslechněte si i zákulisní informace z kampaní i ze života velkého marketingového týmu.