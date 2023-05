Zaměstnanci Generace Z chtějí svůj čas využívat efektivně. Jinak odejdou | e15.cz

Za dva roky budou tvořit 27 procent pracovní síly. Vyplatí se s nimi ale počítat už nyní, jelikož starší zástupci Gen Z právě nastupují do svých prvních zaměstnání. Jaké jsou jejich představy? Proč se ze všeho nejvíc bojí stagnace? A co to znamená pro zaměstnavatele?

Generaci Z se přezdívá „digitální”, jelikož její členové nepoznali svět bez internetu. Vyrůstali bok po boku s technologiemi, ve společnosti, kde jsou informace nejen snadno dostupné, ale valí se na vás ze všech stran. A právě jejich rozhled, technologické znalosti a schopnost reagovat na aktuální trendy mohou být pro zaměstnavatele přínosem. „Jsme zvyklí používat různé nástroje, fungovat rychle a efektivně. Já osobně jsem nadšená kdykoli, kdy se mi naskytne příležitost vyzkoušet novou aplikaci nebo nástroj, který mi usnadní práci a eliminuje množství e-mailů či schůzek,“ potvrzuje Valerie Vokounová, business analytička KPMG, která do velké čtyřky nastoupila už během studií na vysoké škole.

Duševní pohoda jako nedostatkové zboží

Má to ale i stinnou stránku –⁠ neustálý přístup k informacím může snadno způsobit přehlcení. Když k tomu přičtete skutečnost, že zástupci Gen Z do pracovního procesu vstupují v době doznívající pandemie, inflace, vojenského konfliktu a klimatické krize, získáte poměrně hustý koktejl, který není lehké strávit. Moc nepomáhá ani fakt, že kromě studia velmi často pracují i na několika zkrácených úvazcích či brigádách zároveň. Z reportu marketingové skupiny DFMG a výzkumné agentury Behavio vyplývá, že 42 procent českých „zoomerů“ je neustále v úzkostech nebo pod stresem a až 47 procent z nich se cítí vyhořele kvůli vysokým nárokům svého zaměstnání (zdroj: Deloitte). „Pro mladé lidi je nejdůležitější duševní pohoda –⁠ za zásadní ji považuje dokonce 96 procent z nich. A projevuje se to i při výběru profese. Práce jim sice musí dávat smysl a bavit je, ale především je nesmí vystavovat přílišnému stresu. Klíčová je také flexibilita, aby mohli stíhat i další ze svých aktivit,“ vysvětluje Dan Urban z DFMG.

Svět musí být v rovnováze

„Hodně se teď řeší work-life balance. Já například pět týdnů dovolené neberu jako benefit, ale spíš jako kritérium při výběru práce. A důležitá je pro mě i pružná pracovní doba,“ říká tech-trainee Lada Rozlílková ze Škody Auto a potvrzuje tím obecný trend. Zástupci Generace Z vidí flexibilitu jako důležitou strategii k dosažení rovnováhy mezi osobním a pracovním životem, a tím i duševní pohody. Work-life balance staví mezi své priority a snaží se vše skloubit tak, aby na konci dne neměli v puse pachuť promarněného času. Sedět v kanceláři od devíti do pěti, i když třeba nemáte zrovna do čeho píchnout, pro ně totiž často znamená větší stres, než kdyby měli plný kalendář.

„Jsou pracovití a velice snaživí, ale zároveň si hlídají svůj volný čas. Proto chtějí mít možnost práce na home office, zajímají se o dny dovolené, příspěvky na volnočasové aktivity a tak dále,“ souhlasí i Ludmila Křivánková, Head of HR Business Partnering ve společnosti KPMG.

Vzdělání a rozvoj jako priorita

Dobrá zpráva je, že typický zaměstnanec z Gen Z zřejmě nebude v práci ztrácet čas brouzdáním po sociálních sítích, chce ho totiž využívat efektivně. Proto se vás možná už při pohovoru zeptá na možnosti interního vzdělávání. „Pro mě je důležité, abych měla možnost rozvoje, třeba ve formě workshopů či školení. Proto jsem si hledala práci ve velké čtyřce – vnímala jsem to jako místo, kde se mohu spoustu věcí naučit,“ říká Valerie Vokounová. Pokud tedy chtějí firmy zaujmout mladé talenty, měly by zapracovat na způsobu, jak s nimi pracují v prvních letech jejich kariéry. V řadě společností se v této souvislosti zavádějí trainee programy, které zaměstnance rekrutují přímo z univerzit. „U nás mají Trainees k dispozici nejen svůj tým, od kterého se mnohé naučí, ale také mentora, Trainee komunitu a Trainee koordinátora. Zároveň mohou využít široké škály vzdělávacích programů od excelu, SQL až po inspirativní přednášky psychologů a dalších odborníků,“ vysvětluje Michaela Vargová, která se stará o trainee program v Raiffeisenbank.

I ve Škodě Auto mohou účastníci trainee programu využít mentoring od zkušenějších kolegů, a navíc mají možnost nahlédnout přímo do výroby či jiných oddělení, kam by se jinak jen těžko dostávali. „Největší výhodou je podpora od koordinátorky programu, která nám organizuje bohatý program. Můžeme absolvovat i tzv. rotace, díky kterým si vyzkoušíme různé pracovní pozice a zjistíme, co nás baví a co ne,“ říká Business Trainee Magdalena Trojanová. Podle koordinátorky programu Pavlíny Zahradníčkové je navíc velmi důležité dávat mladým zaměstnancům pravidelnou zpětnou vazbu. „Je pro ně důležité vědět, co dělají správně, co nikoli a v čem se mohou zlepšit. Zpětnou vazbu mají v oblibě, často si o ni sami říkají – chtějí na sobě pracovat a vědět, jak je vnímají ostatní.”

Hlavně nezůstat stát na místě

Z reportu DFMG a Behavio je patrné, že Generace Z má silnou potřebu „něco dokázat“. Jako důležité to vnímá až 82 procent mladých, přičemž naplnit tuto potřebu se daří pouhým 20 procentům z nich. Může to být i tím, že na sebe mají poměrně vysoké nároky. „Většina mladých touží po kariérním postupu v poměrně rychlém intervalu. Kariérní růst je leckdy klíčový pro jejich setrvání ve firmě,“ potvrzuje Ludmila Křivánková z KPMG. A souhlasí s ní i účastník trainee programu Raiffeisenbank Adam Kremel: „Když nemám motivaci, abych mohl dosáhnout vyšších pozic nebo mít na starosti nové úkoly, ztrácí pro mě práce smysl. Chci růst a zdokonalovat se. Nejhorší by pro mě bylo, kdybych musel dělat monotónní činnost a žil bych krysí závod.“

Zoomeři si to zkrátka nechtějí v práci jen „odsedět“ a co nejdéle unikat pozornosti šéfů. Chtějí být vidět a ukázat, co v nich je. Jsou připraveni převzít zodpovědnost za vlastní projekty. Proto také dávají přednost místům bez striktní hierarchie, kde cítí, že mohou otevřeně vyjádřit své názory, spoluutvářet firemní kulturu a skutečně něco ovlivnit. „Pro mě je důležité mít kolegy, kteří důvěřují mladým a svěřují jim pracovní výzvy. Mladá generace musí být vychovávána, aby pochopila standardy a nároky. Na druhou stranu by měl vzniknout prostor pro změny, které můžeme přinést,“ přemýšlí další trainee z Raiffeisenbank Marek Šmidrkal.

Vědí, co chtějí. A umějí si o to říct

Je zřejmé, že nastupující generace zná svou hodnotu a má jasná očekávání, která se často nebojí vyjádřit už u pohovoru. „Už to není jednostranné, kde my si vybíráme kandidáta. Dnes si i kandidáti vybírají zaměstnavatele. Chtějí, abychom jim trainee program ,prodali‘ – zajímá je, co jim můžeme nabídnout. Preferují nejen vysokou mzdu, ale i velké množství benefitů, a nebojí se o to říct. Většinou mají mnoho jiných nabídek a rozhodují se, kde začít svoji kariéru,“ říká Veronika Horáková, která má na starosti nábor do trainee programu Škody Auto. Právě kvůli velkému množství alternativ mají navíc někteří problém s určením jasného kariérního směru a mohou inklinovat k přelétavosti.

To všechno znamená pro zaměstnavatele výzvu. Klíčem k upevnění loajality může být nejen zmíněné interní vzdělávání, mentoring či zapojení juniorů do dění ve firmě, ale třeba i možnost kariérních přesunů a zkoušení různých pozic v rámci společnosti. Zkrátka cokoli, co dá „zoomerům“ možnost rozvíjet svůj potenciál, posouvat se a efektivně využívat čas právě u vás. Jinak se totiž začnou poohlížet jinde.