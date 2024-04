Aerolinky ruší lety na Blízkém východě, přestože vzdušný prostor nad Izraelem je volný

Poté, co Írán v noci na neděli vyslal proti Izraeli desítky dronů a raket, velké aerolinky zrušily na Blízkém východě některé lety a jiné přesměrovaly. Učinily tak i některé západní letecké společnosti, přestože Izrael ráno zrušil uzavření svého vzdušného provozu a mezinárodní letiště v Tel Avivu obnovilo provoz. Izraelské úřady varovaly, že letové řády z Tel Avivu budou ovlivněny a cestující by si měli zkontrolovat časy letů před cestou na mezinárodní letiště Ben Guriona, uvedla agentura Reuters.

Letecké společnosti Emirates Airlines a Flydubai zrušily některé své lety. Aerolinky Etihad Airways se sídlem v Abú Zabí učinily totéž v případě spojů do Tel Avivu a Ammánu. Íránský útok podnítil podobná oznámení Libanonu, Egypta a Kuvajtu poté, co několik arabských zemí oznámilo dočasné uzavření svých vzdušných prostorů. Jordánsko, Irák a Libanon je mezitím znovu otevřely.

Teheránské Mezinárodní letiště Imáma Chomejního i jiná vnitrostátní letiště v několika dalších íránských městech zrušila lety až do pondělního rána.

Rakouské aerolinky Austrian Airlines i německá Lufthansa uvedly, že v důsledku eskalace napětí mezi Íránem a Izraelem s okamžitou platností pozastavily všechny své lety do Tel Avivu, Irbílu, Bejrútu a Ammánu nejméně do 15. dubna. Austrian Airlines již dříve oznámily, že pozastavují lety do Teheránu až do 18. dubna.

Izraelský dopravce El Al uvedl, že obnovil provoz a „pracuje na co nejrychlejší stabilizaci letového řádu“. Letecká společnost zrušila 15 letů do Evropy, Dubaje a Moskvy plánovaných na dnešek, zatímco lety, které odstartovaly z Bangkoku a Phuketu, se musely vrátit.

Podle izraelského letištního úřadu byla odložena většina spojů zahraničních dopravců, včetně dnešních letů do Dillí, Madridu a do Marseille. Lety společnosti El Al do Londýna, Frankfurtu, Berlína, Bukurešti, Atén, Paříže a Říma a let společnosti Ethiopian Airline do Addis Abeby mohly odstartovat. Narušeny byly také lety do Izraele. Letiště Václava Havla v Praze zatím žádné zrušené lety neeviduje.

Společnost United Airlines zrušila plánovaný sobotní let z Newarku do Tel Avivu kvůli omezením v izraelském vzdušném prostoru, uvedla letecká společnost v prohlášení. United je jedinou velkou americkou leteckou společností, která obnovila lety do Izraele od teroristického útoku hnutí Hamás na Izrael v říjnu loňského roku.