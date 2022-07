Akcie společnosti Twitter kvůli Muskovi prudce oslabily | E15.cz

✅ Habeck v Praze vyzval k evropské solidaritě

Německý vicekancléř a ministr pro hospodářství Robert Habeck v pondělí navštívil Prahu. Společně s českým ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou (za STAN) podepsali dohodu o energetické bezpečnosti. Ta zaručuje, že v případě výpadku dodávek ruského plynu si Německo a Česká republika navzájem pomohou. „Silná evropská solidarita je klíčem k úspěšnému východisku ze současné situace,“ uvedl Habeck.

✅ Závod o post britského premiéra

Kandidáti, kteří chtějí nahradit Borise Johnsona na pozici lídra Konzervativní strany, a tím pádem i britského premiéra, mají už jen několik hodin na to, aby si zajistili podporu nejméně dvaceti poslanců nutnou k postupu do dalšího kola hlasování. Limit zatím splnila jen trojice uchazečů – exministr financí Rishi Sunak, ministryně obchodu Penny Mordauntová a šéf zahraničního výboru Dolní sněmovny Tom Tugendhat. Jméno vítěze chtějí konzervativci oznámit 5. září.

✅ Maďarsku hrozí nedostatek paliv, tvrdí šéf firmy MOL

Maďarsko by mělo zrušit strop na ceny pohonných hmot. Uvedl to šéf maďarské ropné a plynárenské společnosti MOL Zsolt Hernádi. Na základě jeho mínění toto opatření v zemi povede k nedostatku paliv, protože zvyšuje jejich spotřebu. Maďarská vláda zastropovala ceny benzinu a nafty na 480 forintech (asi 29 korunách) za litr loni v listopadu. Nařízení má prozatím platit do letošního října.

✅ Microsoft propouští a nabírá současně

Americký technologický gigant Microsoft v pondělí oznámil, že se v rámci restrukturalizace podniku zbaví některých zaměstnanců. Propouštění se však dotkne méně než jednoho procenta z jeho 180tisícové pracovní síly. Společnost má navíc v plánu v následujícím finančním roce přijmout nové zaměstnance na jiné pozice. Do roka tak bude mít více pracovních sil než dosud.

✅ Twitter na burze propadl, chystá žalobu na Muska

Akcie Twitteru na úvod týdne mohutně oslabily. Jejich hodnota klesla o 11,4 procenta na 32,65 dolaru za kus. Investoři reagovali na rozhodnutí miliardáře Elona Muska, který o víkendu nečekaně odstoupil od dohody o převzetí společnosti. Twitter se kvůli tomu chystá tento týden podat na Muska žalobu. Podle agentury Reuters si již za tímto účelem najal prestižní advokátní kancelář Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Stane se dnes