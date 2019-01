Americká kongresmanka chce radikálně zdanit bohaté. Bloomberg: Kritici i zastánci nápadu, dívejte se na Švédsko | E15.cz

Zjitřenou debatu vyvolal ve Spojených státech nápad historicky nejmladší kongresmanky Alexandrie Ocasio-Cortezové, která by na nejbohatší Američany uvalila 70procentní daňovou sazbu. Agentura Bloomberg v této souvislosti připomíná, že nápad má poměrně funkční předobraz ve Švédsku. Přenesení opatření do amerických poměrů by však prý už tak dobře fungovat nemuselo.