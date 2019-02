Americké úřady zůstávají bez peněz, shoda z Kongresu zatím nezazněla | E15.cz

Rozhovory o bezpečnosti na hranicích USA s Mexikem, jejichž cílem je odvrátit návrat amerických federálních úřadů do platební neschopnosti, uvázly na mrtvém bodě. Dnes to v rozhovoru s televizí Fox News prohlásil republikánský senátor Richard Shelby. Demokraté a republikáni se v Kongresu na financování úřadů musí dohodnout do pátku 15. února, pokud se tak nestane, část úřadů nebude mít peníze na svůj provoz.