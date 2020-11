Americké zboží v Evropě může podražit. Brusel chystá obrovská cla | E15.cz

Evropská unie má příští týden v úmyslu zavést cla na dovoz zboží ze Spojených států v hodnotě čtyř miliard dolarů, tedy zhruba 89,5 miliardy korun ročně jako odvetu za subvence, které Washington poskytoval americkému výrobci letadel Boeing. Vlády většiny zemí EU již cla podpořily a jejich platnost by mohla být stanovena na pondělním zasedání ministrů obchodu EU.

Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informace od evropských diplomatů. Zavedení cel koncem minulého měsíce povolila Světová obchodní organizace.

Cla jsou posledním krokem v transatlantickém sporu o pomoc pro výrobce letadel, který se táhne již 16 let. USA již dříve uvalily cla na evropské zboží kvůli subvencování evropského výrobce letadel Airbus.

EU nezavedla cla okamžitě po souhlasu WTO kvůli prezidentské kampani ve Spojených státech. V úterý, které bylo volebním dnem, však vlády EU formálně cla schválily. Nyní se musí rozhodnout o jejich načasování. Podle diplomatů by cla mohla začít platit od úterý nebo od středy příštího týdne.

Cla se dotknou amerických letadel a jejich součástí, ovoce, ořechů a dalších zemědělských produktů, pomerančového džusu, některých lihovin a dalšího zboží od stavebních strojů po stoly pro kasina. Evropská komise uvedla, že dolaďuje to, co považuje za svá odvetná práva pro případ, že by se nepodařilo s Washingtonem dojednat smírné řešení, včetně okamžitého pozastavení amerických cel.

Demokratický prezidentský kandidát Joe Biden se sice v USA blíží k vítězství ve volbách, nic však není rozhodnuté. I v případě Bidenova vítězství současný prezident Donald Trump zůstane ve funkci do 20. ledna, a má tak dost času na zvýšení cel na zboží z Evropy uvalených v podobném případě kvůli Airbusu. Americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer minulý měsíc varoval, že jakákoliv cla od EU si vynutí reakci USA. Trump pak pohrozil tvrdším úderem.

Washington tvrdí, že neexistuje právní základ pro zavedení cel ze strany EU, protože dotace pro Boeing byly zrušeny. Evropští úředníci však uvádějí, že pouze WTO může rozhodnout o dodržování předpisů a ta minulý měsíc cla povolila.

Pokud Biden zvítězí, očekává se, že se bude snažit napravit spory s Bruselem a pokusí se s EU sjednotit v boji proti Číně. V jednání kvůli odvetným clům za subvence pro výrobce letadel by tak mohlo být nalezeno smírné řešení jako gesto dobré vůle ze strany USA.