Volby USA | Donaldu Trumpovi hrozí v případě volební porážky soudní stíhání | E15.cz

Ačkoli americké volby stále nejsou rozhodnuty , blíže k vítězství má nyní Joe Biden. Nabízí se proto otázka, jaká bude budoucnost Donalda Trumpa, pokud svůj boj o prezidentství skutečně prohraje. Zkusí to znovu za čtyři roky? „Trump mi nepřijde jako typ člověka, který se stáhne do ústraní a bude malovat obrazy jako George W. Bush,“ myslí si například Nicholas Lemann, profesor žurnalistiky na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Je také nejisté, jakým směrem se vydá Republikánská strana v éře po Trumpovi.

Trump se ke své budoucnosti žertovně vyjádřil na jednom z říjnových předvolebních mítinků v Georgii. „Co budu dělat? Řeknu, že jsem prohrál s nejhorším kandidátem v politické historii,“ řekl tehdy současný prezident Spojených států. Pak ale dodal o něco vážněji: „Nebudu se cítit moc dobře. Možná odejdu ze země.“

Podle Juliette Kayyemové ze CNN jeho výroky možná nebyly jenom vtip. „Muselo mu přijít na mysl, že mu hrozí státní a federální vyšetřování, před kterým už nebude chráněn,“ uvedla Kayyemová. Faktem je, že Trumpův případný odchod bude v mnohém připomínat rezignaci někdejšího amerického prezidenta Richarda Nixona. Také on opouštěl v roce 1974 Oválnou pracovnu po sérii skandálů a od trestního stíhání jej zachránila pouze milost, kterou mu udělil jeho nástupce Gerald Ford. S tím Trump od Bidena určitě nemůže počítat.

Z Bílého domu na lavici obžalovaných

„Prezident přežil impeachment, šestadvacet obvinění ze sexuálního obtěžování a přibližně 4000 dalších soudních sporů. Jeho velké štěstí patrně brutálně skončí, pokud vyhraje Joe Biden,“ napsal počátkem listopadu americký týdeník New Yorker. Seznam afér, kvůli nimž by Trump mohl skončit před soudem, nebo dokonce ve vězeňské cele, je pořádně dlouhý. Některé z nich nedávno publikovala agentura Bloomberg.

Je mezi nimi například podezření hned z několika daňových úniků nebo zneužití peněz od dárců, určených na financování prezidentské kampaně. Za tento trestný čin byl mimochodem již v roce 2018 odsouzen Trumpův dlouholetý právník Michael Cohen.

Prezident rovněž čelí kritice za zneužívání prezidentského úřadu k vlastnímu obohacení. Třeba političtí představitelé Saúdské Arábie byli během své oficiální návštěvy Spojených států ubytováni ve washingtonském hotelu, který patří do Trumpova rodinného impéria.

„Ta vyšetřování probíhají už dlouho, ale Trump byl zatím chráněn před obviněním tím, že dle stanoviska ministerstva spravedlnosti nemůže být úřadující prezident obviněn z trestného činu. Pokud by prohrál, tak toto omezení v lednu skončí,“ potvrzuje expert na americkou politiku Jiří Pondělíček z Univerzity Karlovy.

Na druhé straně samozřejmě existují na základě mínění odborníků varianty, jak se Trump může soudům vyhnout. „Hrozba vyšetřování se může stát vyjednávacím bodem mezi republikány a demokraty,“ tvrdí amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity. „Výměnou za odložení vyšetřování republikáni například podpoří nějaké legislativní návrhy demokratů,“ vysvětluje Beneš.

Další možností je zmiňované přesídlení do zahraničí. Trumpova rodina vlastní síť hotelů po celém světě. Bývalý prezident by se mohl do některého z nich přestěhovat. Podle některých zdrojů prý Trump uvažoval o odchodu do ciziny v případě prohry již při svých prvních volbách v roce 2016.

Juliette Kayyemová si nicméně Trumpa „prchajícího“ z Ameriky nedokáže představit. Navíc by musel odejít do země, která nemá s USA úmluvu o vzájemném vydávání trestně stíhaných osob. „Většina těchto států jsou ale muslimské země jako je Somálsko nebo Čad, které si Trump jako prezident znepřátelil,“ dodává Kayyemová.

Televizní show, nebo opětovná kandidatura?

I v případě, že Trump bez úhony vyvázne ze všech afér, porážka od Bidena pro něj může znamenat velkou osobní újmu a není jisté, jak bude jeho kariéra pokračovat. Prezidentova podnikatelská skupina v poslední době utrpěla citelné finanční ztráty vinou koronavirové pandemie. Časopis Forbes v září spočítal, že hodnota Trumpova majetku meziročně klesla skoro o 20 procent na 2,5 miliardy dolarů, tedy asi 56,5 miliardy korun. V žebříčku nejbohatších lidí světa se propadl o 64 míst na 339. pozici.

V USA se hodně spekuluje, že by se Trump mohl prosadit v mediálním průmyslu, což je prostředí, které mu nikdy nebylo cizí. „Každý mi říká, že bude mít vlastní show na kanálu Fox News. Já bych spíš tipoval, že ji bude mít na RT (ruská státní televize),“ uvedl uznávaný americký historik Timothy D. Snyder.

Hovoří se rovněž o možnosti, že by mohl na prezidenta kandidovat znovu v roce 2024. Takový scénář se již v historii USA také odehrál. Theodore Roosevelt už jako bývalý prezident kandidoval v roce 1912 proti Woodrowovi Wilsonovi, ale prohrál. „Každopádně si nedokážu představit, že bychom ho po porážce už nikdy neviděli,“ říká Nicholas Lemann.

Trumpismus přežije Trumpa

Poslední otázkou, kterou zbývá vyřešit, je, jak by se měla s odchodem Donalda Trumpa vyrovnat Republikánská strana. „Tím, že si republikáni nejspíš udrží Senát a různé státní kongresy a guvernérská křesla, je složité odhadovat, jestli budou chtít trochu otočit směrem od Trumpa, více lákat středové voliče a zbavit se osob z Tea Party, nebo bude Trump dál dominantní osobou ve straně,“ uvažuje amerikanista Beneš.

„Trumpovi a republikánům se letos podařilo přilákat k urnám spousty nových voličů. Strana se těžko bude zbavovat jeho vlivu v okamžiku, kdy má tolik stoupenců,“ domnívá se Jiří Pondělíček.

Týdeník New Yorker zase připomíná, že Trumpovi už rostou mladí nástupci například v osobě jeho syna Donalda Trumpa mladšího, či senátora ze státu Missouri Joshe Hawleye, kteří se prezentují podobným agresivně-populistickým stylem. Vše tedy nasvědčuje tomu, že ať volby dopadnou jakkoliv, takzvaný trumpismus přežije samotného prezidenta Trumpa.