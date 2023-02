Americký paradox. Recese je ve vzduchu, nezaměstnanost je ale nejnižší od roku 1969  | E15.cz

Američtí zaměstnavatelé, mimo zemědělského a vládního sektoru, přidali v lednu kolem 517 tisíc nových pracovních míst, poptávka po zaměstnancích tak výrazně převyšuje nabídku a vzrůstá navzdory vysoké inflaci a zvyšování úrokových sazeb americkou centrální bankou (Fed). Nově zveřejněná čísla výrazně zpochybňují tvrzení některých odborníků o tom, že se americká ekonomika nachází v recesi.

„Přidali jsme do naší ekonomiky v lednu více jak půl milionu pracovních míst, což značně překonalo očekávání,“ napsal na Twitter v reakci na nově zveřejněné statistiky prezident Joe Biden.

We added more than half a million jobs to our economy in January, exceeding expectations by a long shot.



We’re building an America we can take pride in – one where working families have good-paying jobs and more breathing room. pic.twitter.com/jzfzaYbFjQ