Demokraté chtějí odstavit Trumpa za každou cenu | E15.cz

Pouhý týden před inaugurací nově zvoleného prezidenta Joea Bidena nemají Spojené státy jasno v tom, zda současná hlava země Donald Trump do té doby setrvá ve funkci. Demokraté chtějí, aby Trump předčasně skončil a byl potrestán v souvislosti s nepokoji, které ve Washingtonu vypukly minulý týden. Navíc panují obavy, že násilnosti by mohly provázet i slavnostní akt uvedení nového prezidenta do úřadu.

Demokraté zjevně chtějí sesadit Trumpa za každou cenu, nebo ho alespoň soudit zpětně a potrestat mimo jiné zákazem další kandidatury. V pondělí představili návrh na ústavní žalobu z důvodu podněcování vzpoury. Prezidentovy výroky podle nich notně přispěly k násilnostem a výtržnostem, které minulou středu provázely protest Trumpových příznivců proti potvrzení výsledku listopadového prezidentského klání.

„Hrozba pro Ameriku ze strany prezidenta je naléhavá, tudíž bude naléhává i naše akce,“ prohlásila demokratická šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Předpokládá se, že o návrhu žaloby bude dolní komora Kongresu hlasovat ve středu.

Ještě v úterý se očekává, že sněmovna vyzve viceprezidenta Mikea Pence, aby uplatnil 25. dodatek ústavy, který umožňuje členům kabinetu odstavit hlavu státu od výkonu funkce. Tento krok je však velmi nepravděpodobný, stejně jako možnost Trumpovy rezignace.

Vyvstává tedy otázka, co bude dál. Demokraté mají dostatek síly, aby proceduru impeachmentu vyvolali a zapsali Trumpa do dějin jako prvního prezidenta, který tomuto pokusu o odstavení čelí podruhé. Už na sklonku roku 2019 byl obviněn ze zneužití pravomoci a maření spravedlnosti v souvislosti se sháněním kompromitujících materiálu na Bidena na Ukrajině.

K prosazení žaloby v Senátu jsou však potřeba dvě třetiny hlasů. Po nedávných volbách v Georgii tam bude rozdělení křesel 50 : 50. V praxi to znamená, že by proti Trumpovi muselo zvednou ruku i sedmnáct republikánů. Někteří odborníci však poukazují, že stačí jen dostatečná převaha přítomných zákonodárců. Republikáni by tak teoreticky mohli umožnit impeachment pouhým odchodem ze sálu.

Otazník se vznáší i nad harmonogramem projednávání žaloby. Senát ji zřejmě nedostane dříve než 19. ledna, tedy pouhý den před inaugurací. Ústavní experti se liší v tom, zda procedura může pokračovat i po změně šéfa Bílého domu. Zdá se však, že demokraté o této možnosti nepochybují. V takovém případě by se už fakticky řešilo pouze Trumpovo potrestání, tedy zbavení privilegií, která exprezidentům náležejí, a především znemožnění další kandidatury.

Hovoří se dokonce o scénáři, že by se impeachment řešil až po uplynutí první stovky dní Bidenovy vlády, aby mu projednávání nekomplikovalo nástup do úřadu, schvalování nominací do administrativy a první legislativní plány.

Někteří odborníci každopádně varují před unáhleným impeachmentem, který podle nich může dále poškodit americkou demokracii, a vést k ještě vyššímu napětí ve společnosti. „Škoda způsobená výtržníky byla enormní, ale bledne ve srovnání s tím, jakou škodu by napáchal precedent neuváženého impeachmentu kvůli projevu, jehož svobodu chrání první dodatek,“ napsal podle webu The Hill profesor práva na Univerzitě George Washingtona Jonathan Turley. „S ústavou by to udělalo to, co výtržníci v Kapitolu: zanechalo by ji to v troskách,“ dodal.

„Příliš rychlá žaloba nezmění najednou názory milionů Američanů, kteří stále neuznávají volbu Bidena jako legitimní,“ konstatoval v komentáři pro The New York Times republikánský kongresman Tom Reed. Podle něj je inaugurace dobrou příležitostí k vybudování mostů, které povedou ke smíření a bylo by chybou ji propásnout.

Tyto obavy a výzvy zaznívají v okamžiku, kdy FBI upozorňuje, že slavnostní ceremoniál mohou poznamenat vážné nepokoje napříč Spojenými státy. Protesty se čekají ve všech hlavních městech jednotlivých států i ve Washingtonu. Trump už na území metropole vyhlásil nouzový stav, který umožní lépe koordinovat bezpečnostní opatření.