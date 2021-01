Za útok na budovu Kapitolu může hnutí Antifa, uvedl Trump | E15.cz

Podle webu Axios obvinil Trump z útoku na Kapitol „lidi z Antify“ ve zhruba půlhodinovém telefonickém rozhovoru, který v pondělí vedl s vůdcem republikánské menšiny ve Sněmovně reprezentantů Kevinem McCarthym.

McCarthy nicméně v telefonátu, při kterém podle Axiosu panovalo mezi oběma republikány značné napětí, Trumpovo obvinění odmítl. „Není to Antifa, je to MAGA. Vím to. Já jsem tam byl,“ řekl údajně McCarthy. MAGA je zkratkou pro Trumpovo volební heslo Make America Great Again, tedy Učiňme Ameriku opět velikou.

Vůdce republikánské menšiny ve sněmovně zároveň Trumpovi podle webu Axios poradil, aby zavolal budoucímu prezidentovi Joeu Bidenovi, setkal se s ním a zanechal mu na stole v Oválné pracovně dopis. „Přestaň s tím. Je po všem. Je po volbách,“ řekl údajně McCarthy končícímu prezidentovi.

Bílý dům na žádost o potvrzení obsahu rozhovoru, kterou vznesl web Axios, zatím nereagoval. Zpravodajskému serveru se nepodařilo získat ani komentář McCarthyho.

Minulý týden ve středu vnikli příznivci prezidenta Trumpa do budovy Kapitolu, ve které členové Sněmovny reprezentantů a Senátu potvrzovali výsledky listopadových prezidentských voleb. V nich nad Trumpem zvítězil demokrat Biden. Končící šéf Bílého domu ale nadále tvrdí, že volby byly zfalšované.

Po bezprecedentním útoku na Kapitol nejprve Trump své příznivce chválil, později ale v projevu násilí odsoudil a uvedl, že se chce nyní soustředit na hladké a spořádané předání moci. Během nepokojů zemřelo pět lidí včetně jednoho člena policejního sboru, který Kapitol chrání.