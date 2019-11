Demokraté hledají Trumpova vyzyvatele. Favoritem je Biden | E15.cz

Prezidentské volby se uskuteční 3. listopadu příštího roku, už na počátku února však odstartují primárky. Podle expertů je dost pravděpodobné, že v úvodních kláních budou v různých státech vítězit odlišní demokratičtí uchazeči. „Pravděpodobně to budou dlouhé primárky,“ řekl serveru Politico Kelly Dietrich, jenž školí demokraty do různých voleb.

Podle aktuálních průzkumů je favoritem Biden, který má kolem 27 procent hlasů. Za ním je Warrenová se zhruba 21 procenty. Sanders se drží na patnácti procentech. Trojici by ještě mohl ohrozit starosta města South Bend v Indianě Pete Buttigieg, jenž se pohybuje okolo osmi procent. Další uchazeči jsou už pod pěti procenty a není jisté, jak dlouho vytrvají. V pátek vzdal kandidaturu někdejší kongresman Beto O’Rourke, už před ním odstoupili další.

Strana se ještě pořád vzpamatovává z otřesu, který posledně zažila porážkou Hillary Clintonové. Uvnitř partaje to vře mezi umírněným a progresivním křídlem a neexistuje shoda na tom, jaký kandidát má větší šanci ve volbách uspět. Tedy, jestli by jejich zástupce měl být spíš centrista přijatelný i pro část republikánů, nebo „bořič systému“ ve stylu Trumpa. K nejistotě přispívá, že současného prezidenta má podle průzkumů šanci porazit každý z vedoucí trojice, nikdo však nemá přesvědčivý náskok.

Komplikovaná situace vytváří nervozitu uvnitř strany, která o porážku Trumpa nesmírně stojí. Spekuluje se tak o tom, že do boje za pět minut dvanáct ještě někdo zasáhne. „Od poslední debaty se mě ptalo pět šest lidí: je tam ještě někdo další?“ sdělila The New York Times Leah Daughtryová, která se podílí na organizaci nominace kandidáta.

Mezi možnými spasiteli se znovu objevilo jméno Clintonové, hovoří se i o někdejší první dámě Michelle Obamové či bývalém newyorském starostovi Michaelu Bloombergovi.

Zdlouhavý vnitrostranický boj a vzájemné ostřelování kandidátů přitom mohou oslabit demokratického vítěze v pozdějším souboji s republikánským adeptem. Strana bude mít méně sil a času věnovat se kampani před hlavním kláním. Podle některých názorů ale bude očekávaný vleklý výběr komplikovat situaci i republikánům. Nebudou si dlouho jistí, na koho mířit především.