Washington má o důvod víc tlačit na konec plynovodu Nord Stream 2 | E15.cz

Proti plynovodu Nord Stream 2 (NS 2), který má po dně Baltského moře přivádět plyn z Ruska do Německa, dlouhodobě vystupuje především Washington. Varuje Evropu před příliš velkou energetickou závislostí na Rusku. Projekt neschvalují ani některé členské země Evropské unie. Nejhlasitějším odpůrcem je Polsko, jehož tranzitní zájmy potrubí poškozuje. Varšava se navíc obává, že společně s Ukrajinou přicházejí o jednu z mála pák na Moskvu.

„Rozhodně to přispěje k dalšímu tlaku na Německo,“ řekl Petr Boháček z Asociace pro mezinárodní otázky ke zprávě o důvodném podezření, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích stála v roce 2014 ruská tajná služba GRU. „Možná nastane i okamžik, kdy se nastolí otázka směřování evropské bezpečnostní politiky, která trpí syndromem toho, že západoevropské země nejsou schopny vnímat dostatečně silně bezpečnostní hrozby pro východní Evropu,“ dodal.

Ukončení NS 2 by mohly nahrát i zářijové volby do Spolkového sněmu. Zelení totiž nedávno zařadili požadavek na jeho zrušení do svého volebního programu. Poukazují na to, že plyn není čistý zdroj a potrubí působí vážné geopolitické škody. Strana je v aktuálních průzkumem po CDU/CSU druhým nejsilnějším subjektem a její postoj k plynovodu může působit vážné problémy při vyjednávání potenciální koalice s konzervativci.

Projekt přitom podporuje i sociální demokracie. Ministr zahraničí za SPD Heiko Maas minulý týden razantně hájil dokončení pokládky rour navzdory zostření poměrů na Ukrajině. „Jsem skeptický k tomu, že by zastavení projektu Nord Stream 2 vedlo k deeskalaci ze strany Moskvy, ve skutečnosti by to mohlo mít opačný efekt,“ řekl ve vysílání ARD.

Problémem je, že se Německo vmanipulovalo do situace, kdy si o Nord Stream 2 těžko může dovolit přijít. Vzhledem k tomu, že v roce 2022 chce odstavit poslední jadernou elektrárnu a nejpozději do roku 2038 se vzdát uhlí, je plyn k obnovitelným zdrojům v podstatě jedinou zbývající alternativou. „Německo bude plyn potřebovat a nikdo jiný jim ho není schopný v takovém objemu dodat,“ míní náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla.

Boháček zároveň upozorňuje na to, že plynovod je v současnosti před samotným dokončením a je tedy otázka, jestli ještě vůbec existuje nějaká šance odpůrců dostavbu zastavit. Americké velvyslanectví v Berlíně nedávno uvedlo, že k tomu chce využít veškeré možné prostředky. Zdůraznilo, že každá společnost, která se na pokládce potrubí podílí, riskuje sankce. Jenže prezident Joe Biden je pod vzrůstající kritikou Kongresu, že v praxi se tak neděje. Může se tedy stát, že Vrbětice se stanou impulzem, který přiměje šéfa Bílého domu k aktivitě.

Debatu o budoucnosti Nord Stream nepochybně ovlivní i to, jak se do ní zapojí aktuálně poškozená strana, tedy Česká republika. Ta zatím formálně k zastavení projektu nevyzvala a dle výroků Neděly nelze příliš čekat, že by se stala hlasitým odpůrcem projektu.

Náměstek pro oblast energetiky upozornil, že téměř veškerý zde spotřebovávaný plyn kupují obchodníci na burze, nikoliv prostřednictvím smluvních dodávek. Komodita byť z Ruska tak podle něj nepředstavuje takovou hrozbu jako kupříkladu zapojení Rosatomu do výstavby jaderné elektrárny. Mapka- Situace tranzitu plynu na severu Evropy Autor: E15

Neděla zdůraznil, že Česko je tranzitním státem. „Je klíčové, aby sem jakýkoli plyn proudil,“ řekl s tím, že by Češi NS 2 měli podporovat, pokud nebude záruka alternativního zdroje. Je podle něj škoda, že nedošlo k realizaci napojení rour na terminál pro zkapalněný plyn kupříkladu z USA v polském Svinoústí.

Dodal také, že na Nord Stream 2 a německé potrubí Eugal má navazovat nedávno dokončený plynovod Capacity4Gas, kam provozovatel soustavy Net4Gas investoval nemalé prostředky. Jejich zmaření by podle něj znamenalo zvýšení cen plynu pro české uživatele.