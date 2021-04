Ekonomové: Závislost na ruských komoditách svazuje české diplomacii ruce | E15.cz

Dovozy z Ruska představovaly v roce 2019 podle dat České spořitelny zhruba tři procenta z celkových importů do České republiky a jejich hodnota činila 115 miliard korun. Silně v nich ale převažuje dovoz komodit. Česko z Ruska dováží osmatřicet procent všech importovaných surovin, což podle ekonomů zužuje české diplomacii manipulační prostor.

„Míra dalšího zhoršení ekonomických vztahů bude tlumena tím, že Česko je závislé na ruském dovozu ekonomicky prakticky nezbytných surovin ropy a zemního plynu,“ hodnotí situaci Lukáš Kovanda, člen Národní ekonomické rady vlády a hlavní ekonom Trinity Bank.

„Vysoká závislost na dovozech surovin z Ruska je samozřejmě dlouhodobým bezpečnostním rizikem. Tohle krátkodobě nezměníme, dlouhodobě ano, ale je potřeba na to vyčlenit investiční kapacitu,“ uvádějí ve své zprávě analytici České spořitelny.

Naopak do Ruska se z České republiky ve srovnatelném období vyvezlo zboží ta zhruba sto miliard korun. „V případě vývozu z Česka do Ruska neexistuje koncetrace na jednu položku. To představuje pro Česko výhodu, protože pokud by došlo k přímému zákazu vývozu do Ruska, tak by přesměrovaní vývozů do jiných zemí nebylo tak nákladné,“ doplnili spořitelní analytici.

Zahraniční obchod mezi Českem a Ruskem je byl již v minulosti poznamenán sankcemi, zejména v reakci na anexi Krymu, které uplatňuje vůči Moskvě Evropská unie. Ovlivněn je také ruskými odvetnými sankcemi.

„Od roku 2014 unie uplatňuje a obnovuje hospodářské sankce vůči Rusku, přičemž mezi opatření patří zákaz udělování víz desítkám osob, zákaz nákupu a prodeje dluhopisů největších ruských bank, zbraňové embargo nebo zákaz dovozu zboží z Krymu a Sevastopolu,“ uvádí Kovanda s tím, že maximálního měsíčního obratu, bezmála 25 miliard korun, dosáhl obchod Česka a Ruska v říjnu a v listopadu roku 2013.

„Absolutních maxim let 2012 až 2014 vzájemný obchod ČR a Ruska už nikdy nedosáhl. Nyní lze očekávat jeho další pokles. Česko do Ruska vyváží zejména části a příslušenství motorových aut nebo karoserie, ovšem také hračky,“ zhodnotil ekonom.