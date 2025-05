Apple nastartoval dovozy iPhonů z Indie na úkor Číny. Trump ale žádá víc

Apple šlápl do posilování výroby svých telefonů iPhone v Indii. Firma tak reaguje na celní válku mezi Spojenými státy a Čínou, kde dosud vyráběla miliony těchto zařízení. V dubnu se již většina iPhonů do USA dovezla právě z Indie. Americký prezident Donald Trump ale společnost dál kritizuje za to, že nepřesunula výrobu iPhonů pro domácí trh do Spojených států.