Irsko poskytlo v letech 1991 až 2014 Applu ve formě daňových úlev protiprávní státní podporu a je povinno si ji od firmy nechat vrátit, rozhodl soud.

Tribunál Soudního dvora EU v roce 2020 rozhodnutí Eevropské komise na základě odvolání irské vlády zrušil. Komise se následně odvolala k Soudnímu dvoru EU jakožto vyšší instanci. Soudní dvůr EU nyní rozhodnutí Tribunálu zrušil a vydal konečné rozhodnutí, které potvrzuje postup Evropské komise.

Díky daňovým dohodám platil Apple v Irsku ze svých evropských zisků daně od jednoho procenta v roce 2003 do 0,005 procenta v roce 2014. Daňová rozhodnutí z let 1991 a 2007 určovala způsob zdanění zisku dvou irských dceřiných společností Applu, a to firem Apple Sales International a Apple Operations Europe.

Uvedený způsob ale podle argumentů Evropské komise, k nimž se nejvyšší unijní soud přiklonil, neodpovídal ekonomické realitě. Dublin však tvrdil, že Apple na daních platil to, co měl, a žádnou nepovolenou státní pomoc nedostal.

Šéf Applu Tim Cook v roce 2016 označil rozhodnutí Evropské komise za politicky motivované. Nicméně v dubnu 2018 Apple oznámil, že irské vládě daňový nedoplatek začne vracet. Se splácením začal 18. května, kdy na svěřenský účet vytvořený irskou vládou vložil 1,5 miliardy eur. Peníze měly na tomto účtu zůstat do vyřešení odvolání proti rozhodnutí Evropské komise, které doplacení daní nařídilo.