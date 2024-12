Syrský vůdce Bašár Asad, jehož režim předminulý víkend svrhli islamističtí povstalci, v pondělí zveřejněném prohlášení potvrdil, že opustil Sýrii v neděli večer 8. prosince a že byl evakuován z ruské letecké základny Hmímím do Ruska poté, co se základna stala terčem dronových útoků. Uvádí se to v prohlášení na telegramovém účtu využívaném syrskou prezidentskou kanceláří. Jedná se o Asadovo první vyjádření od chvíle, kdy opustil Sýrii.