Astronauti jako beauty bloggeři. NASA se postará o “vesmírnou” reklamu pro kosmetickou značku Estée Lauder | E15.cz

Mezinárodní vesmírná stanice sloužila po dvě desetiletí jako nejunikátnější laboratoř na světě, která hostila již stovky vědeckých experimentů. NASA, jeden z hlavních operátorů vesmírné stanice, již dlouhodobě tíhne k partnerstvím se soukromými společnostmi, aby se “mimozemská” tematika dostala více mezi lidi, a vznikla tak touha po investicích do vesmírného sektoru. Spolupráce s americkou kosmetickou značkou je pro NASA jednou z dalších obdobných partnerství.

NASA pomůže i s financováním celé “expedice” Estée Lauder. Ta bude sice muset zaplatit přibližně 128 tisíc dolarů, což jsou ovšem v poměru s veškerými náklady “drobné”.

Vzorky pleťového séra Advanced Night Repair budou vyslány na vesmírnou stanici za účelem pořízení videí a fotek ve vesmírném prostředí s nulovou gravitací. Astronauti budou tedy takovými “beauty bloggery”, kteří budou mít za úkol tyto produkty pečlivě nafotit a natočit v prostředí mikrogravitace na palubě vesmírné stanice. Následně bude moci společnost Estée Lauder tyto záběry použít pro své reklamní kampaně a jiné propagační materiály.

Partnerství americké značky Estée Lauder s NASA bude i nadále pokračovat, především proto, aby se podpořily investice soukromého sektoru do vesmírných projektů, díky čemuž by se mohli současní astronauti dostat do větších hlubin vesmíru.

Nejedná se každopádně o první reklamu natočenou ve vesmíru a nebude to ani poprvé, kdy NASA spolupracuje s korporátními inzerenty, mezi kterými byl v minulosti například i americký pivovar Budweiser. Astronauti se ale v žádné z reklam neobjeví. Etické zásady vesmírné agentury totiž samotným astronautům přísně zakazují účast na marketingových kampaních.