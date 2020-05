SpaceX a jeho počin ovlivní i světovou politiku (analýza) | E15.cz

Legislativa opět pozadu Očividný nástup soukromého sektoru do vesmírného prostoru s sebou nese i řadu obav. Několik z nich vypíchli britští vesmírní fyzikové Ian Whittaker a Gareth Dorrian na webu TheConversation: „Bude zapotřebí vypracovat set vesmírných bezpečnostních standardů, a to v obdobném gardu, jako je popisuje moderní letecká legislativa.“ Pro budoucí komerční lety na Měsíc navíc bude nutné vypracovat program a procedury, které by zajistily a zabránily kontaminaci Měsíce pozemskými mikroby.