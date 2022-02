Babiš zůstal šéfem ANO, oproti minulosti ale získal méně hlasů. Na záda mu dýchá Havlíček | E15.cz

Navzdory prohraným volbám do Poslanecké sněmovny a odchodu do opozice obhájil bývalý premiér Andrej Babiš post šéfa ANO. Na celostátním sněmu hnutí, které bylo ještě loni nejsilnější vládní formací, dostal 76 z celkových 95 hlasů, tedy 80 procent. Na předchozích sněmech měl Babiš podporu silnější, v roce 2015 dokonce obdržel sto procent hlasů.

Babiš ani tentokrát neměl soupeře. V předvolebním projevu uvedl, že za dva roky už na pozici předsedy kandidovat nehodlá. Zda se bude napřesrok ucházet o podporu voličů v souboji o prezidentský úřad, neprozradil. „ANO musí v každém případě postavit kvalitního kandidáta,“ řekl.

Prvním místopředsedou hnutí zvolil sněm bývalého vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu a také dopravy Karla Havlíčka. Hned v prvním kole získal 82 z 93 hlasů. Měl tak větší podporu než Babiš, který v předchozí předsednické volbě dostal 76 hlasů.

V kandidátském projevu exministr uvedl, že se po loňských sněmovních volbách rozhodl pro vstup do ANO, aby společně s hnutím ukázal, že neumí jen vládnout, ale také si věci odpracovat v regionech a odspodu. „Rozhodl jsem se, že nepřijmu žádnou nabídku z byznysu a budu se ANO věnovat naplno,“ řekl. Je připraven pomáhat šéfce poslanců ANO Aleně Schillerové i dalším špičkám partaje.

Havlíčkův úspěch nahrává odhadům některých komentátorů. Pokud by podle nich Babiš kandidoval na prezidenta a klání by vyhrál, Havlíček by se už za rok mohl stát jeho nástupcem v čele ANO.

Přestože znovuzvolený lídr hnutí přesvědčil čtyři pětiny delegátů, oproti minulosti si pohoršil. Ještě v roce 2015, tedy dva roky po vstupu ANO do vládní koalice s ČSSD a lidovci, dostal Babiš 100 procent z platných hlasovacích lístků. Tehdy to vyvolalo posměšné reakce opozice.

Na následujícím sněmu v roce 2017 obhájil Babiš pozici předsedy ziskem 95 procent hlasů. Na předposledním celostátním rokování ANO ho podpořilo 86,5 procenta delegátů.

Po Havlíčkovi vybral sněm řadové místopředsedy hnutí. Zůstali jimi bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec a dřívější šéf sněmovny Radek Vondráček. Novými místopředsedy jsou exministryně financí Alena Schillerová a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Bývalý první místopředseda ANO a šéf poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek, místopředsedkyně dolní komory parlamentu Jana Mračková Vildumetzová a ostravský primátor Tomáš Macura se před volbou kandidatury vzdali. Na čtyři pozice tudíž kandidovali čtyři lidé.