Bagry a remorkéry marně uvolňují loď v Suezu. Pod přídí trčí skála | E15.cz

Záchranné týmy v Suezském průplavu v neděli při pokusu uvolnit uvízlou kontejnerovou loď Ever Given, která od úterka blokuje průplav, střídají bagrování a tažení pomocí člunů. Podle dvou zdrojů však snahy zkomplikovala skála pod přední částí lodi, uvedla agentura Reuters.

Bagry již odstranily 27 000 metrů krychlových písku do hloubky 18 metrů. Práce mají pokračovat nepřetržitě podle povětrnostních podmínek a přílivu a odlivu, uvedla správa průplavu. Ta si hodně slibuje od pondělka, kdy má vlivem jarního přílivu voda v průplavu stoupnout až o 45 centimetrů.

Egyptský prezident Sisí v neděli nařídil zahájit přípravu na případné odstranění některých z 18 300 kontejnerů na lodi, aby se snížila její váha, uvedl Šéf správy průplavu Usáma Rabía. Podle zdrojů ze správy průplavu však případné odlehčení lodi od nákladu nezačne dříve než v pondělí, až po pokusu, zda se podaří loď uvolnit za pomoci přílivu. Experti totiž varují, že tento proces by byl zdlouhavý a nákladný.

Rabía také egyptské státní televizi řekl, že se objevují první pozitivní signály. Kormidlo se nehýbalo a nyní se již pohybuje, pracuje i vrtule a pod přídí nebyla voda a nyní už je. V pondělí pak mají dorazit dvě silnější vlečné lodě. Celkem bylo do záchrany nasazeno 14 vlečných lodí.

Na uvolnění vodní cesty čeká nyní 369 lodí, uvedl Rabía. Jsou mezi nimi kontejnerové lodě, lodě na přepravu sypkých materiálů, ropné tankery a plavidla přepravující zkapalněný zemní plyn nebo zkapalněný ropný plyn. Každý den prodlevy znamená ve světovém obchodu ztrátu téměř 200 miliard korun. Rabía dodal, že přepravcům zasaženým incidentem by mohly být nabídnuty slevy, ale věří, že vyšetřování ukáže, že za zablokování cesty jednou z největších kontejnerových lodí na světě není zodpovědný provozovatel kanálu.

Větší vzedmutí hladiny se čekalo už v sobotu pozdě večer a čluny byly připraveny loď odtáhnout, ale nezdařilo se to.

Kromě viditelných aktivit bagrů a tažných člunů se mnoho děje v pozadí. Odborníci sledují stabilitu lodě a vytvářejí počítačové modely, aby se zabránilo poškození obřího plavidla. Je mezi nimi Nick Sloane z Jihoafrické republiky, který vedl záchranné operace parníku Costa Concordia, který v roce 2012 uvízl na italském pobřeží.

Zkoumá se také stav dna průplavu, který zřejmě Ever Given poškodila, takže to může ztížit podmínky plavby dalším lodím.

Ever Given, dlouhá 400 metrů, se zaklínila mezi protilehlé břehy průplavu a jak experti poukázali, její příď a záď se dostaly do pozic, s nimiž se při stavbě plavidla nepočítalo. Kýl je citlivý na tlak a mohou v něm vnikat praskliny. Trup plavidla zkoumají potápěči a zatím žádné neobjevili.

Sloane řekl, že v případě Ever Given se sešlo několik negativních věcí. Zaklínila se ta největší loď, která plula v úterý v konvoji spolu s dalšími, a to na nejhorším možném místě - v úzkém úseku, kde je možný provoz pouze v jednom směru.

Pokud se nepodaří plavidlo uvolnit odstraněním náplav a s pomocí tažných člunů, nastoupí stovky dalších dělníků. Bude se odčerpávat palivo a jeřáby začnou vykládat kontejnery. Správa průplavu ale sdělila v sobotu, že tak daleko věci zatím nedošly.

„Je to mimořádný problém. Myslím si, že mají k dispozici vše, co potřebují, ale ten problém je prostě moc velký,“ řekl šéfredaktor specializovaného časopisu Lloyd's List, který se zabývá námořní problematikou.

Pokud se do pondělka Ever Given podaří uvolnit, je obchodní námořní doprava podle analytiků schopná škody absorbovat. V opačném případě bude světový obchod významně narušen. Podle listu The New York Times už některé lodě vzdaly čekání a rozhodly se pro trasu kolem mysu Dobré naděje, což plavbu nejen značně prodlouží, ale i prodraží.