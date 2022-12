Bahrajnská aktivistka obviňuje Zdechovského z korupce. Lže, brání se český europoslanec | E15.cz

Roztržka vypukla ve chvíli, kdy se Evropský parlament potýká s rozsáhlým korupčním skandálem. Několik současných i bývalých evropských politiků čelí podezření, že za peněžité a jiné dary prosazovali rozhodnutí, která vyhovovala zájmům další muslimské země, Kataru.

Al-Khawaja, dcera politického vězně Abdulhadiho al-Khawaji, jenž si od roku 2011 odpykává v Bahrajnu doživotní trest, dává obě kauzy do souvislosti a upozorňuje, že se Zdechovský dříve otevřeně přátelil s řeckou europoslankyní Evou Kailiovou. Ta je jednou z hlavních podezřelých v katarské aféře a momentálně je kvůli vyšetřování držena ve vazbě v Belgii.

„Člověk by si myslel, že europoslanci budou v těchto dnech dvakrát přemýšlet, než začnou šířit propagandu jiného státu z Perského zálivu, ale někteří lidé neznají stud,“ říká al-Khawaja na videu zveřejněném na sociální síti. Zdechovský si podle ní užíval pobyt v přepychovém bahrajnském hotelu v době, kdy se prodemokratičtí aktivisté, jako je ona, nemohou vrátit do vlasti, a následně se v Evropském parlamentu opakovaně zastával bahrajnského režimu, který „vraždí, vězní, znásilňuje a mučí své občany“.

Before @TomasZdechovsky dares open his mouth & speak at my father's debate, he must pre-empt it with acknowledgement of his relationship and paid trips to #Bahrain with the Bahraini gov -so it's clear where his loyalties lie (details in video) #FreeAlkhawaja #EU #DKPol pic.twitter.com/KnKEmCqwGu