O brexitu se podle šéfa unijních vyjednavačů rozhodne do pátku | E15.cz

Koho poškodí brexit bez dohody Jedním z nejohroženějších sektorů je automobilový průmysl . Výrobci aut varují, že pokud se obchod mezi Británií a EU začne po Novém roce řídit pravidly Světové obchodní organizace, ceny všech vozů ze dne na den vzrostou o 10 procent .

Zdražit mohou například i některé potraviny a zemědělské produkty. Skotsko se obává dopadů na export kuřat a čerstvých mořských plodů do Evropy. Přepravovaná živá zvířata by mohla hynout během čekání v dlouhých frontách na anglicko-francouzské hranici.

Problémy ovšem pocítí také sport. Britské fotbalové kluby včetně nejprestižnější Premier League nově nebudou moci podepisovat profesionální smlouvy s evropskými hráči, kteří jsou mladší 18 let. Kontroverzní krok může v budoucnu vést ke snížení kvality anglických fotbalových týmů.