Michael Jordan vstupuje do světa NASCAR | E15.cz

Šestinásobný vítěz basketbalové soutěže NBA doufá, že jeho působení v automobilových závodech NASCAR, které jsou populární především v jižních státech USA, přiláká nové fanoušky.

„V závodech NASCAR nikdy nebyla velká rozmanitost a černých majitelů týmů moc nebylo. Načasování vypadá dokonale, protože se tyto závody stále vyvíjejí a zahrnuje to i společenské změny,“ uvedl Jordan. Doplnil, že jeho příchod do šampionátu by mohl pomoci vychovat nové černošské řidiče.

Pokud se plány podaří uskutečnit, Jordan se stane prvním majoritním vlastníkem černošského závodního týmů po šedesáti letech v závodech NASCAR. Posledním černochem, který vlastnil tým, byl Wendell Scott. Ten jezdil s vlastním vozem, a to od šedesátých let do začátku sedmdesátých let.

„Celý život jsem fanouškem NASCAR,“ řekl Jordan. „Možnost vlastnit závodní tým ve spolupráci s mým přítelem Dennym Hamlinem a nechat za nás jezdit Bubbu Wallace je pro mě velmi vzrušující,“ dodal.

Wallace, jediný afroamerický jezdec na plný úvazek v poháru NASCAR, oznámil na začátku tohoto měsíce, že po sezóně 2020 opustí tým Richard Petty Motorsports, u kterého jezdil poslední tři sezóny. „Jedná se o jedinečnou příležitost, která se nabízí jednou za život a o které se domnívám, že se pro mě v tomto okamžiku mé kariéry skvěle hodí,“ uvedl budoucí řidič Jordanova týmu Wallace.