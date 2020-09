Messi si může zapsat své jméno jako značku. Doteď tomu vadil výrobce kol Massi | E15.cz

Devět let vedl fotbalista Lionel Messi spor o to, zda může používat své jméno jako obchodní značku. Důvodem byla dřívější existence značky Massi, španělského výrobce kol a cyklistického vybavení. Až nyní Evropský soudní dvůr v Lucemburku nakládání se jménem Messi argentinské hvězdě hrající za klub FC Barcelona povolil, když zrušil dřívější rozhodnutí Evropského patentového úřadu EUIPO.

Evropský soudní dvůr své čerstvé stanovisko zdůvodnil tím, že Messiho reputace by měla být brána v potaz a veřejnost by měla s jistotou jeho jméno, respektive značku, poznat a nezaměňovat s brandem Massi.

Šestinásobný nejlepší fotbalista světa a podle žebříčku magazínu Forbes aktuálně vůbec nejlépe vydělávající fotbalová star planety s ročním příjmem 126 milionů dolarů, v přepočtu 2,8 miliardy korun, vzbudil v nedávné době pozornost především tím, že naznačoval, že možná opustí Barcelonu a přestoupí do jiného klubu. Spekulace o tomto kroku ale v posledních dnech utichly.

Jakýkoliv zájemce by musel Barceloně zaplatit výstupní klauzuli ve výši 700 milionů eur, v přepočtu 18 miliard korun. To by z barcelonské legendy učinilo nejdražšího hráče historie.

Nyní po čerstvém verdiktu evropského soudu se z Messiho může stát i obchodník. Se svou značkou podle dřívějších vyjádření plánoval uvedení například módní kolekce. Dosud Messi aktivně spolupracoval například s Adidasem a mnoha dalšími partnery.