Bavorsku chybí kvůli zavřeným hranicím čeští pendleři | E15.cz

Velké problémy řadě bavorských firem způsobují česká opatření pro takzvané pendlery, kteří za prací do Německa dojíždějí z Česka. Některé společnosti musely dočasně zavřít, nebo přinejmenším zčásti omezit svou činnost poté, co česká vláda znovu zpřísnila podmínky dojíždění za prací přes hranice. Uvedla to Rita Röhrlová, zemská radní v bavorském okresu Regen, který leží bezprostředně u českých hranic poblíž Železné Rudy.

„Má to extrémní dopady,“ shrnula v jedné větě současnou situaci Röhrlová a opakovaně hovořila o velkých či značných problémech, které v okrese se zhruba 77 tisíc obyvatel vyvolalo rozhodnutí českých úřadů.

„Máme u nás 1100 zaměstnanců z Česka v nejrůznějších podnicích a většina z nich se vrátila domů,“ konstatovala představitelka bavorského okresu, v němž Češi tvoří nezanedbatelnou část ze zhruba 30 tisíc pracujících. „Dá se to teď jen odhadnout, ale podle ohlasů, které dostávám, to mohou být dobře dvě třetiny českých pracovníků, kteří zůstali doma,“ poznamenala Röhrlová. Podle ní je ovšem počínání pendlerů lidsky pochopitelné v okamžiku, kdy by při návratu do Čech tito lidé museli být dva týdny v karanténě.

Pro německé firmy, ať už jde o ty stavební, řemeslné nebo jiné, ale česká opatření znamenají velké komplikace. „Je to samozřejmě velmi složitá situace, když najednou chybí polovina zaměstnanců,“ nastiňuje Röhrlová, jaké potíže zpřísnění podmínek pro pendlery v některých firmách způsobilo. „Některé méně vyrábějí, jiné jsou zcela ochromené,“ říká.

Zároveň zdůrazňuje, že zdravotní situace v jejím okrese je zatím dobrá. „U nás koronavirus roste pomalu,“ podotýká. Podle Institutu Roberta Kocha (RKI) se zde zatím prokázalo 40 nákaz, což při přepočtu na počet obyvatel odpovídá německému průměru.

Další potíží je pro Röhrlovou i firmy v jejím okrese to, že vůbec netuší, jak dlouho budou ještě česká opatření trvat, nebo jestli se znovu nezpřísní. Je ráda alespoň za to, že i na základě bavorského tlaku a opakovaných apelů zdejšího ministerského předsedy Markuse Södera se podařilo zajistit výjimku pro zdravotnický personál. Zhruba 30 Čechů, kteří v této oblasti v okrese Regen působí, tak nadále dojíždí do práce.

„Celé pohraničí je tak úzce propojené. To se všechno za posledních 30 let pomalu budovalo, to nebylo ze dne na den,“ dodává Röhrlová s tím, že se ale prakticky ze dne na den zase vše - i když jen dočasně - zpřetrhalo.