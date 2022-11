Rusové prchají před Putinovým režimem do Bělehradu | E15.cz

Bělehrad se stává čím dál tím oblíbenějším útočištěm Rusů prchajících před Putinovým režimem. Podle agentury Bloomberg se jich od začátku války na Ukrajině přestěhovalo do města o velikosti Prahy více než 100 tisíc a další stále přicházejí. Navíc v době, kdy Brusel tlačí na srbskou vládu, která už deset let usiluje o vstup do Evropské unie, aby si v probíhajícím konfliktu vybrala stranu.