Běloruskem hýbou masové demonstrace. Lukašenkovi může pomoci Putin | E15.cz

Demonstranti v Minsku nejprve zcela zaplnili prostranství u 45metrového obelisku, který připomíná hrdinství obyvatel města za nacistické okupace, Podle leteckých záběrů byly plná lidí i přilehlá prostranství kolem nedaleké křižovatky. Lidé natáhli na náměstí několik desítek metrů dlouhou červenobílou vlajku, která je znakem opozice. Příslušníci policejních jednotek se z místa stáhli, podle světových agentur proti davu nijak nezasahují.

Belarus is awakening. Unfortunately, it took so long for Belarus nation to realize its power. It's not the victory yet. But changes are in the air. pic.twitter.com/IiuobvstDf