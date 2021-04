Volvo celosvětově zavádí půlroční placenou rodičovskou | E15.cz

Volvo Cars spouští svůj rodinný program už v tomto týdnu. Pracovníkům například v Číně nebo ve Spojených státech umožní vybrat si rodičovskou dovolenou do tří let od narození dítěte s tím, že budou pobírat osmdesát procent základní mzdy. Týká se to i těch, kteří dítě adoptují, stanou se pěstouny, nebo jim potomka odnosí náhradní matka. Má to však podmínku, u společnosti musejí předtím pracovat alespoň rok.

„Některé země novopečeným rodičům placené volno nenabízejí nebo vylučují určité skupiny rodičů, což platí zejména pro otce,“ uvedla skupina, která je od roku 2010 v rukou čínské společnosti Geely.

„Podpora, která rodičům pomáhá sladit pracovní a rodinný život, dovoluje překlenout nerovnováhu mezi pohlavími a umožňuje každému ve své kariéře vyniknout,“ dodal podle BBC ředitel automobilky Håkan Samuelsson. Televizní stanici CNBC pak řekl, že program bude stát značnou sumu, avšak společnosti se vyplatí a dodá jí přitažlivosti v soutěži o nadané pracovníky. Očekává také, že nový benefit se v odvětví brzy stane standardem.

Ostatní automobilky ve Spojených státech mají zatím podstatně kratší rodičovskou, uvedla televize. Například General Motors, jeden z největších výrobců automobilů na světě, nabízí dvanáct týdnů obdobně jako Stellantis, gigant vzniklý v lednu fúzí francouzské skupiny PSA s italsko-americkou společností Fiat Chrysler Automobiles.

Automobilka Volvo Cars

Výrobce sídlící v Göteborgu spadá stejně jako čínská Geely pod mateřskou společnost Zhejiang Geely Holding, která švédský podnik koupila v roce 2010 od americké automobilky Ford Motor. Ta převzala Volvo Cars v roce 1999 od švédské skupiny Volvo, která se teď zaměřuje především na výrobu nákladních aut. Geely a Volvo Cars před měsícem odstoupily od zamýšlené fúze, místo toho chtějí těsněji spolupracovat na vývoji zejména elektrických aut. Automobilka Volvo Cars chce do roku 2030 prodávat pouze elektrické vozy.