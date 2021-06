Bennett nahradil Netanjahua, bitcoin posiluje po Muskově prohlášení | E15.cz

Top události

Netanjahu skončil v čele Izraele

Pod dvanácti letech v Izraeli končí éra nepřerušené vlády Benjamina Netanjahua. Izraelský parlament v neděli vyslovil důvěru nové koaliční vládě, kterou povede Naftali Bennett z nacionalistické strany Jamina. Hlasování však bylo těsné, v poměru 60:59. Někteří odborníci se tak obávají, že koalice složená z osmi stran napříč politickým spektrem nebude příliš stabilní.

„Nikdo se nebude muset vzdát své ideologie, ale všichni budou muset odložit realizaci některých svých snů,“ prohlásil Bennett. Podotkl, že kabinet se raději zaměří na uskutečnění záležitostí, ve kterých lze najít shodu, místo aby se jeho členové přeli o témata, kde to není možné. Předpokládá se, že vláda se bude soustředit zejména na ekonomické problémy země.

Obchodní spor se na G7 nepodařilo zažehnat

Britský premiér Boris Johnson dával na summitu zemí G7 jasně najevo, že je silně nespokojený s pobrexitovým uspořádáním, které značně komplikuje obchod zbytku království se Severním Irskem. Podle prosakujících informací ani přítomnost amerického prezidenta Joea Bidena nepomohla vyřešit spor o blížící se zákaz dovozu chlazených masných produktů do Ulsteru.

Francouzský prezident Emmanuel Macron údajně dokonce na summitu prohlásil, že Severní Irsko není součástí Spojeného království. Francouzská diplomacie později výrok korigovala s tím, že měl na mysli Velkou Británii, od níž Severní Irsko dělí moře. Ovšem i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a německá kancléřka Angela Merkelová trvaly během akce na tom, že Británie musí splnit dohodu o brexitu se všemi důsledky.

Z trhů a burz

Bitcoin po Muskově prohlášení posiluje

Bitcoin od nedělního večera posiluje v reakci na prohlášení šéfa Tesly Elona Muska, že společnost obnoví transakce v této kryptoměně. Jako podmínku však stanovil větší využívání obnovitelných zdrojů při těžbě bitcoinu. Za rozumnou považuje hranici padesáti procent. V pondělí po 7:00 hodnota bitcoinu vyrostla na 39 300 dolarů.

Tesla pozastavila prodeje v bitcoinech v polovině května, Musk tehdy argumentoval obavami o klimatické dopady těžby. Ta spotřebuje více energie než některé země, jako Finsko či Belgie.

Amazon v Německu bude platit dvanáct eur za hodinu

Internetový gigant Amazon, který v Německu dlouhodobě válčí s odbory, garantuje nástupní mzdu v zemi ve výši dvanácti eur za hodinu. Dosud se plat začínajících zaměstnanců pohyboval od 11,30 eura po 12,70 eura v závislosti na lokalitě. Odborová organizace Verdi uvedla, že zvýšení je to nejmenší, co mohla společnost udělat a její požadavky stále nejsou zcela splněny.

Deník Sme pro srovnání podotýká, že kolektivní smlouva zaručuje pomocným silám Deutsche Post DHL 12,35 eur za hodinu a měsíční nástupní plat v nejnižší tarifní třídě u ní dosahuje 2067 eur.

Blue origin vydražila let do vesmíru

Společnost Blue Origin o víkendu vydražila místo na palubě rakety New Shepard za 28 milionů dolarů. Výherce 20. července poletí do vesmíru s zakladatelem firmy Jeffem Bezosem a jeho bratrem Markem. Jeho totožnost však nebyla zveřejněna. Vydražená částka bude věnována nadaci Blue Origin - Club for the Future, která se snaží inspirovat budoucí generace ke kariéře v přírodovědných a technických oborech.

Tweet dne

Země G7 se rozhodly „zfalšovat účty“ týkající se vakcín a dále vařit planetu. Nemusíme čekat na to, až historie vyhodnotí tento summit jako kolosální selhání, je to jasné všem.

Humanitární organizace Oxfam zkritizovala společně s mnohými novináři závěry víkendového summitu G7 v Británii. Jako nedostatečný hodnotí závazek nejbohatších zemí poskytnout následujícím roce miliardu vakcín proti koronaviru chudým státům i podle ní prázdné sliby na financování zelených rozvojových projektů.

